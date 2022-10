Måling: Energi og inflation rykker frem på vælgernes lystavle

Vælgerne vægter energipolitik og inflation langt højere nu end for få uger siden, viser måling. Klima er i top.

Inflation, energipolitik og privatøkonomi er røget langt op på dagsordenen, viser en ny måling fra Voxmeter over de vigtigste politiske emner for vælgerne.

For fem uger siden - i uge 35 - pegede 1,8 procent på inflation som et af de tre vigtigste emner. Nu gælder det 12,4 procent.

12 procent siger energipolitik mod 5,8 procent for fem uger siden. Også privatøkonomien vægter vælgerne højt. Det emne pegede 6,4 procent på i uge 35 mod 9,8 procent i den nye måling.

Målingen er den første af sin slags efter valgudskrivelsen. Den er foretaget blandt 1096 personer, som i løbet af uge 40 er blevet bedt om at pege på de tre områder, det er vigtigst for dem, at politikerne tager sig af.

Umiddelbart ligger emnerne relateret til krisen hver for sig langt efter eksempelvis klima, som 38,5 procent finder vigtigt, eller sundhed, som 31,6 procent angiver.

Men lægger man dem sammen, får man et klart billede, siger Rune Stubager, valgforsker på Aarhus Universitet:

- Det her er et valg, hvor de forskellige kriser, der kendetegner vores tid, fylder. Også hos vælgerne.

Det samme siger Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget.

- Det understreger jo, at komplekset med høj inflation, enorm energikrise og sikkerhedspolitisk krise simpelthen bliver det afgørende omdrejningspunkt i valgkampen.

Holstein bider desuden mærke i ét emne, som danskerne tilsyneladende ikke længere interesserer sig særlig meget for: udlændingepolitikken.

Det angiver 4,2 procent som et vigtigt emne trods megen snak om eksempelvis et modtagecenter i Rwanda.

- Jeg er overrasket over, at det er så langt nede, siger Holstein.

En forklaring kan være, at det ikke er et emne, der i dag giver anledning til de store offentlige slagsmål blandt de toneangivende partier, mener han.

- Der er kommet en ret bred konsensus om det her område.

