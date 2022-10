Måling: Grønlandske folketingsmedlemmer står til genvalg

Det ser ud til, at Aaja Chemnitz (IA) og Aki-Matilda Høegh-Dam (Siumut) bliver genvalgt ved folketingsvalget.

Det ligner et genvalg til de to grønlandske medlemmer af Folketinget, Aaja Chemnitz og Aki-Matilda Høegh-Dam, ved valget 1. november.

I en måling, som det grønlandske medie KNR har fået foretaget af instituttet Aperaa, står Siumut og Inuit Ataqatigiit til igen at blive de største partier.

Aaja Chemnitz står til at få 74 procent af stemmerne i Inuit Ataqatigiit, og Aki-Matilda Høegh-Dam (Siumut) får 87 procent i sit parti, viser målingen.

Der er en betydelig statistisk usikkerhed på 4,7 procent. Der er 578 respondenter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ved folketingsvalget vil der være lidt flere end 41.000 stemmeberettigede i Grønland. 27 procent har ifølge KNR endnu ikke besluttet sig for, hvem de vil stemme på.

Ved valget i 2019 var Inuit Ataqatigiit større end Siumut. Inuit Ataqatigiit har været det største parti ved folketingsvalg siden 2005, men holder målingen fra Aperaa vil Siumut overhale IA og vende tilbage som største parti.

Skulle et andet parti kunne snuppe en af de to grønlandske pladser i Folketinget, er det Demokraatit, som ser ud til at vokse markant ved dette valg.

Demokraatit står til at få 16,2 procent af stemmerne. Ved valget i 2019 fik partiet 11,3.

Det ligner også genvalg til de to partier Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin på Færøerne.

I en måling fra mediet Portal.fo står de to partier til at få henholdsvis 29,9 procent og 27,3 procent af stemmerne.

Det er en fremgang for begge i forhold til folketingsvalget i 2019, og afstanden til de øvrige partier er øget.

Det mest erfarne af de nordatlantiske folketingsmedlemmer er 78-årige Edmund Joensen fra Sambandsflokkurin, som første gang blev valgt i 1994. Han genopstiller ikke.

Folketingsvalget på Færøerne afholdes 31. oktober.

Det er besluttet, da 1. november er en færøsk mindedag for søfolk, der har mistet livet på havet.

/ritzau/