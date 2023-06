Måling: Hver tredje tvivler på SVM-regering uden Mette F.

En del vælgere tvivler tilsyneladende på, at SVM-regeringen kan fortsætte uden den kvinde, der står i spidsen for det hele - statsminister Mette Frederiksen (S).

I en måling, som Voxmeter har lavet for Ritzau, svarer 39,2 procent ja til, at de tror, at den brede regerings politiske projekt kan fortsætte uden hende, mens 36,3 procent - mere end hver tredje - siger nej.

1000 respondenter har svaret.

Resultatet overrasker ikke politisk kommentator hos Børsen Helle Ib, da regeringspartierne længe har haft modvind i meningsmålingerne.

Resultatet vidner om, at Mette Frederiksen er en "ekstremt stærk leder".

- Det er også derfor, at Lars Løkke Rasmussen (udenrigsminister, red.) undervejs har spillet ind med, at der kan være behov for at få genbekræftet regeringsprojektet.

- Det taler ind i en fornemmelse, mange må sidde med: Hvad bliver der egentlig af hele projektet, hvis så stærk en skikkelse som Mette Frederiksen forsvinder?, spørger hun.

Helene Helboe Pedersen forsker som professor på Aarhus Universitet i demokrati og magt. Ifølge hende afspejler målingen meget godt iagttagernes bedste bud: Det er usikkert, hvad der kommer til at ske.

SVM-regeringen vil stadig have sit flertal uden Mette Frederiksen, men det er en særlig konstellation, som hviler meget på tillid og personlig tillid. Den kabale er Mette Frederiksen en vigtig del af:

- Det, der måske kan gøre vælgerne usikre, er, hvem der kan holde sammen på S, når meningsmålingerne går ned. Og hvem der kan holde sammen på de tre partier, hvis de alle tre rammes af hårde målinger.

En række oppositionspartier har kaldt på et nyt folketingsvalg, hvis Mette Frederiksen skal til Nato. Det tror Helle Ib dog ikke på.

- Jeg tror, at regeringen kommer til at sidde længe, hvis de tre partier vel at mærke kan holde sammen.

- Men det er indlysende, at der venter en opgave med på en eller anden måde at få genstartet det politiske regeringsprojekt og få overbevist danskerne om, hvad det hele egentlig skal til for, siger Helle Ib.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de tre regeringspartiers politiske ordførere.

