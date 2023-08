Måling: Knap halvdelen af danskerne støtter koranindgreb

Der er svære dilemmaer på spil, når det gælder regeringens ambition om at gribe ind med et juridisk værktøj for at forhindre koranafbrændinger foran ambassader.

I en ny måling fra Voxmeter erklærer 48 procent sig enige i, at afbrændinger af blandt andet koraner i Danmark skal forbydes ved lov.

Men der er også en stor del, der afviser, at det er den rette vej at gå. Således svarer 30,4 procent, at de er uenige, herunder er 18,4 procent meget uenige.

I alt har 1002 personer over 18 år svaret i målingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tallet overrasker Rune Stubager, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Han beskæftiger sig blandt andet med befolkningens politiske holdninger.

- Det er splittelsen, jeg bider mærke i. Og så er jeg faktisk en smule overrasket over, at der trods alt er flest, der går ind for forbuddet.

- Jeg havde forventet at se det den anden vej rundt, siger han.

Han påpeger, at tidligere undersøgelser viser, at der generelt er en meget stor opbakning til ytringsfriheden - abstrakt set.

- Men vi ved også, at når der kommer noget på spil, og et andet hensyn sættes op, så er der en del, der bliver bløde i knæene. Så svækkes støtten til ytringsfriheden.

- Men det plejer i virkeligheden at vende lidt den anden vej rundt i de her spørgsmål, hvor islam er involveret. Her plejer der at være en betydelig skepsis blandt brede vælgergrupper, siger Stubager.

I målingen er der også blevet spurgt til holdningen til, om det skader Danmarks omdømme og sikkerhed, hvis det også i fremtiden er lovligt at brænde koraner af. Det mener over 62 procent i begge spørgsmål.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det viser, siger Stubager, at der må sidde nogle derude, som godt ved, at der er en risiko for ry og sikkerhed, men at ytringsfriheden alligevel vægter højest.

I regeringspartiet Venstre er retsordfører Preben Bang Henriksen glad for resultaterne i undersøgelsen.

- Selve meningsmålingen kommer ikke til at påvirke Venstres politik på området, men det er selvfølgelig et godt rygklap at se, at vi ikke er de eneste, der ser, at Danmark er i en meget risikabel situation, og at der skal foretages et indgreb.

47 procent er enige i, at det aktuelle indgreb kan blive en glidebane. Det er et tal, som Preben Bang Henriksen "tager til efterretning".

- I det hele taget er det vanskeligt at vurdere, om noget er en glidebane. Det forudsætter jo desværre tit, at man kender til det næste, der måtte ske i fortællingen.

- Regeringen kan, glidebane eller ej, jo ikke lukke øjnene for, hvad der de facto foregår rundt omkring i verden.

/ritzau/