Måling: Kristendemokraterne og Stram Kurs får kredsmandater

Kristendemokraterne og Stram Kurs står til mindre end to procent af stemmerne, men kan komme i Folketinget.

Selv hvis Kristendemokraterne og Stram Kurs efter onsdagens valg ikke er nået over spærregrænsen, ligger begge partier alligevel lunt i svinget til at blive valgt ind i Folketinget.

Det viser en prognose, som professor Kasper Møller Hansen har lavet for Altinget.

Partierne står nemlig begge to til at få et kredsmandat i henholdsvis Vestjyllands og Sjællands Storkreds. Dermed vil begge partier også komme med i fordelingen af tillægsmandater.

- Lidt på samme måde, som Kristendemokraterne også kan opnå et kredsmandat, selv om de kun står til 1,6 procent (i meningsmålinger, red.) , så tyder meget på, at Rasmus Paludan også har den redningslinje.

- Kommer partiet under spærregrænsen, står han så stærkt i Sjællands Storkreds, at det kan give et kredsmandat, siger Kasper Møller Hansen til Altinget.

Ifølge prognosen står Kristendemokraterne til at få 1,6 procent af stemmerne på landsplan. Et stærkt valg i Vestjylland kan skubbe partiet i Folketinget alligevel.

Partiet ser nemlig ud til at få 20.742 stemmer i storkredsen, og det er nok til at få et kredsmandat, der i Vestjyllands Storkreds kræver cirka 18.000 stemmer.

Mandatet vil med al sandsynlighed gå til Kristian Andersen (KD), der er opstillet i Ringkøbing, hvor Kristendemokraterne forventes at hente flertallet af de krævede stemmer.

Isabella Arendt ser i det tilfælde ud til at kunne komme med i Folketinget på et af de tillægsmandater, som kredsmandatet åbner op for.

Stram Kurs balancerer i flere målinger omkring spærregrænsen. Men selv hvis partiet ikke kravler over de krævede 2,0 procent af stemmerne på landsplan, har Rasmus Paludan en anden mulighed for at komme i Folketinget.

Stram Kurs står nemlig særligt stærkt i Sjællands Storkreds, hvor Paludan er opstillet.

Tallene tyder ifølge Altinget på, at han har en god chance for at få et kredsmandat her. Det kan dermed åbne op for, at partiet også får del i tillægsmandaterne.

/ritzau/