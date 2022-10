Måling: Løkkes vælgere foretrækker en borgerlig statsminister

Hvem foretrækker Moderaterne og politisk leder Lars Løkke Rasmussens vælgere som statsminister af de tre erklærede kandidater til posten?

Det giver en ny måling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, en indikation på.

Her svarer 59 procent af vælgere, der vil stemme på Moderaterne ved valget, at de foretrækker en borgerlig statsminister.

42 procent peger på Jakob Ellemann-Jensen (V), mens 17 procent vender sig mod Søren Pape Poulsen (K).

De resterende 41 procent foretrækker statsminister Mette Frederiksen (S).

Målingen er et udtræk af omkring 4000 nationalt repræsentative telefoninterview foretaget fra 11. til 21. oktober 2022. Af dem har 159 svaret, at de ønsker at stemme på Moderaterne, hvis der var folketingsvalg dagen efter.

Herefter er de så blevet spurgt, hvem af de tre erklærede statsministerkandidater de foretrækker som statsminister i Danmark.

Forskellen på de to blokke er i målingen uden for den statistiske usikkerhed.

Lørdag lød det fra Jakob Engel-Schmidt, politisk chef for Moderaterne og folketingsmedlem, at partiet kan samarbejde med alle tre statsministerkandidater.

- Der er tre statsministerkandidater - Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen - og vi er klar til at samarbejde med den kandidat, der vil facilitere det bredeste samarbejde hen over midten og være med til at gennemføre de nødvendige reformer for Danmark, sagde han.

Løkke sagde fredag selv til mediet Zetland, at Socialdemokratiet skal være en del af Danmarks næste regering. Socialdemokratiet er det eneste af de tre partier med en statsministerkandidat, der ligesom Løkke ser en bred regering som løsningen.

For Casper Dall, politisk redaktør på Avisen Danmark, giver målingen mening.

- Det passer jo meget godt med, at Moderaternes vælgere i overvejende grad er tidligere borgerlige stemmer.

- Det bliver utroligt interessant, hvordan Løkke kommer til at agere, når stemmerne er talt op, hvis han står med de afgørende mandater.

- Hvis hans bedste mulighed for at komme ind i en regering er Mette Frederiksen, men hans vælgere er tidligere borgerlige vælgere, så bliver det meget spændende at se, om de tidligere borgerlige vælgere kommer til at straffe Løkke for at flirte med Mette Frederiksen og måske gå ind i en regering, siger Casper Dall.

Derfor kan Moderaterne risikere at "tabe luften ganske hurtig" efter en eventuel regeringsdannelse. Men også næste uge bliver interessant efter Løkkes melding om Socialdemokratiet, mener Casper Dall.

- Det kan altså få indflydelse i den kommende uge for de mange borgerlige vælgere, som Moderaterne har, hvis de ved, at en stemme på moderaterne også er, at du får Mette Frederiksen med ind, siger han.

I den seneste meningsmåling fra Voxmeter lørdag står Moderaterne til 8,8 procent af stemmerne og 16 mandater.

Rød blok står til 86 mandater, og blå blok står til 73 mandater. Der er dermed ikke flertal på 90 til nogen blok uden Moderaterne eller de fire nordatlantiske mandater.

