Måling: Næsten hver anden har mistet tillid til systemet

En ny måling, der viser en kraftigt faldende tillid blandt danskerne til helt grundlæggende samfundsinstitutioner, får en forsker, en politiker og et fagforbund til at tale om en "alvorlig problematik", der bør holdes nøje øje med.

I målingen, som Voxmeter har lavet for Ritzau, svarer 44,7 procent af 1042 respondenter, at deres tillid til retssystem, politikere og offentlig administration er blevet mindre de seneste år.

44,2 procent svarer, at den er uændret, mens kun 5,7 procent har fået større tillid til systemet.

I målingen er respondenterne også blevet spurgt, om de generelt har tillid til samfundets institutioner.

Her svarer 58,8 procent, at de enten har tillid eller stor tillid, mens 22,8 procent svarer, at de hverken har tillid eller mistillid.

16,7 procent har enten mistillid eller stor mistillid til systemet.

Hos fagforeningen Djøf, der repræsenterer mange af de danskere med akademiske uddannelser, der er ansat i centraladministrationen, er formand Sara Vergo "virkelig bekymret".

Som en af årsagerne til den faldende tillid til særligt embedsværket peger Sara Vergo på politikernes udtalelser. De puster til mistilliden, mener hun.

- Og det er på begge sider af bordet.

Michael Bang Petersen, der som professor på Aarhus Universitet har forsket i befolkningens holdninger og adfærd under coronakrisen, tager det forbehold, at borgerne ikke nødvendigvis er helt skarpe på, hvor meget tillid de havde for et par år siden, og hvor meget de har nu.

Alligevel kalder han målingen bemærkelsesværdig.

De seneste år har der været en coronapandemi og en minkkrise, og der er ingen tvivl om, at det har kostet på tilliden.

- Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at det ikke alene er minksagen, der skaber en faldende tillid i en krise af coronakrisens kaliber.

- Vi har lavet undersøgelser i mange lande (som ikke har haft en minksag, red.), og vi kan se den samme dynamik.

Faktisk var tilliden allerede faldende før pandemien.

Den toppede i 2007, men under og efter finanskrisen er den blevet mindre, siger Michael Bang Petersen.

Rasmus Stoklund er politisk ordfører for Socialdemokratiet, der har siddet med magten under coronakrise og minksag. Han kalder ligeledes målingen for "stærkt bekymrende".

- Og jeg synes også, at man - uanset om man bekender sig til rød eller blå blok - må standse op og sige, at vi er et land, hvor vi alle har en interesse i og et behov for, at man kan have tillid til den offentlige administration, til politikerne og til vores retssystem.

/ritzau/