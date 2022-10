Måling sender DF ud af Folketinget - Messerschmidt er rolig

DF har i måneder flirtet med spærregrænsen på to procent i Voxmeter-målinger. I valgkampen er DF røget under.

Dansk Folkeparti har i flere måneder været faretruende tæt på spærregrænsen på to procent, og i valgkampen sender Voxmeter-målinger for første gang partiet ud af Folketinget.

Det tager partiets formand, Morten Messerschmidt, til gengæld helt roligt.

- Vi har en opadgående tendens i de gennemsnitlige målinger, og det har vi haft i en længere periode. At Voxmeter så lige falder ud her, det tager jeg ret roligt.

- Jeg har en god fornemmelse i forhold til den valgkamp, vi er i gang med. Og jeg er sikker på, at Dansk Folkeparti får et fint resultat, siger han.

I den seneste måling, der er foretaget for Ritzau, står Dansk Folkeparti til at få 1,8 procent af stemmerne ved valget.

Det kræver mindst to procent af stemmerne at komme i Folketinget.

Under valgkampen har partiet en gang tidligere været under spærregrænsen i en Voxmeter-måling. Det var 7. oktober, hvor partiet stod til 1,7 procent.

Partiet har dog i flere måneder flirtet med spærregrænsen i Voxmeter-målingerne, da DF siden august har svinget mellem 2,1 og 3,3 procent.

Derfor har der ikke - i hvert fald i Voxmeter-målinger - været tale om entydig fremgang.

Tilbagegangen i onsdagens måling får dog ikke partiformanden til at ændre strategi for at sikre, at Dansk Folkeparti stadig er i Folketinget efter valget.

For "en svale gør ingen sommer, og en måling gør ingen vinter", siger han.

- Jeg vil køre den her valgkamp fuldstændig, som vi har gjort det fra begyndelsen med de vigtige temaer, som vi synes, er de centrale - og det vil vi blive ved med, siger Morten Messerschmidt.

- Og jeg er helt sikker på, at den opadgående tendens, der er i det glidende snit mellem alle målingerne, vil fortsætte.

/ritzau/