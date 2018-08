Måling spår folketingsindtog til Pernille Vermunds tropper

For første gang siden november 2016 viser en voxmetermåling, at Nye Borgerlige når over spærregrænsen.

Nye Borgerlige ville komme ind i Folketinget med 2,2 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen.

Det viser en meningsmåling fra Voxmeter, der ikke siden november 2016 har målt partiet til at komme over spærregrænsen på to procent.

De 2,2 procent ville kunne veksles til fire mandater i Folketinget.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, fortæller, at hun oplever en stigende opbakning, når hun er rundt i landet. Flere og flere kender partiet, er hendes oplevelse.

Holder målingen stik, så Nye Borgerlige kommer ind i Folketinget, vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blive mødt med tre ufravigelige krav, hvis han skal have Vermunds opbakning.

- Det er et krav om asylstop, det er et krav om, at kriminelle udlændinge skal sendes ud efter første dom. Og så er det et krav om, at udlændinge, som opholder sig her i landet, skal forsørge sig selv, siger Pernille Vermund.

Målingen fra Voxmeter viser et snævert borgerligt flertal på 50,2 procent af stemmerne og 88 mandater. Det er fraregnet fire nordatlantiske mandater, der typisk falder ud med tre til rød side.

Skal Løkke have en chance for at fortsætte, ser det altså ud til, at han er afhængig af Nye Borgerliges mandater, hvis målingen holder.

Men imødekommer han ikke Nye Borgerliges tre krav, må han finde sin opbakning andetsteds, fastslår Vermund.

- Hvis Lars Løkke Rasmussen ikke vil redde Danmark, så vil vi ikke redde ham, siger Pernille Vermund.

Målingen fra Voxmeter er foretaget over telefonen i perioden 13.-19. august. 1031 personer over 18 år har deltaget. 26,6 procent angav, at de var i tvivl om, hvad de ville stemme.

Den statistiske usikkerhed er 3,1 procentpoint på opgørelsen over blokke. For Nye Borgerlige er den statistiske usikkerhed 0,9 procentpoint.

Selv om Voxmeter ikke har målt Nye Borgerlige til at komme ind i mere end et år, så er der jævnligt målinger, der har vist, at partiet kommer over spærregrænsen.

I det vægtede gennemsnit Ritzau Index ligger Nye Borgerlige til 2,1 procent af stemmerne.

/ritzau/