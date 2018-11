Måling: Unge drikker med større mellemrum end ældre

Unge drikker i højere grad end ældre generationer lejlighedsvis, mens ældre drikker oftere, viser måling.

Unge mellem 18 og 39 år drikker i højere grad ved særlige lejligheder og med større mellemrum end ældre grupper. Det viser en måling foretaget af YouGov blandt 1023 adspurgte.

Forskellen ses, eksempelvis når de forskellige grupper bliver spurgt, hvor mange gange på en uge de drikker. Her er der længere mellem snapsene i den yngste aldersgruppe fra 18 til 39 år.

Her er det hver tiende, der svarer, at de drikker flere gange om ugen eller dagligt. I gruppen af 40- til 59-årige er det hver femte, der svarer ja.

Hos de endnu ældre på over 60 år er det to ud af fem, der flere gange om ugen går i barskabet.

YouGov, der står bag målingen, peger selv på forskellen i generationernes kultur for, hvornår der hovedsagelig er grund til at drikke alkohol.

Mens 77 procent i den ældste aldersgruppe svarer, at de hovedsageligt indtager alkohol i hjemmet, er svarmulighederne "barer" og "hos venner" mere populære hos gruppen af de yngre voksne.

Et andet element, som YouGov peger på i sin omtale af målingen, er, at der er en større minoritet af unge, der svarer, at alkohol ikke kan være sundhedsfremmende.

I YouGovs omtale af målingen fremgår det ikke, hvilke mængder af alkohol der ryger indenbords, når der indtages alkohol.

Undersøgelsen er foretaget blandt de 1023 repræsentativt udvalgte personer over 18 år mellem 13. og 17. september i år.

/ritzau/