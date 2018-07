Måling viser Frederiksens afhængighed af Elbæk

S-formanden ville ikke kunne danne regering uden Alternativets støtte, hvis der var valg nu.

En ny meningsmåling fra Voxmeter giver partierne i blå blok opbakning fra 49,7 procent af vælgerne.

Meningsmålingen viser også, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er afhængig af Alternativets mandater, hvis hun skulle have en chance for at danne regering nu.

Uden Alternativets mandater ville der kun være 82 mandater bag Mette Frederiksen, hvis der var valg nu.

Alternativets mandater er blevet noget af det mest omdiskuterede i dansk politik, siden partileder Uffe Elbæk (AL) i sidste uge meldte ud, at han er kandidat til statsministerposten.

- Der er ingen af de to nuværende partier, som stiller med en statsministerkandidat, der kan tælle vores stemmer ind i deres ligning, lød det fra Elbæk.

Meldingen ærgrer Socialdemokratiet.

- Som tallene ser ud, er der tydeligvis et flertal af danskerne, der ønsker en anden regering end den nuværende. Og en anden statsminister end Lars Løkke Rasmussen, siger fungerende politisk ordfører Benny Engelbrecht (S).

- Den melding, som Alternativet er kommet med, kan betyde, at Lars Løkke Rasmussen kan fortsætte alligevel, siger han.

Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, anerkender ikke, at det skulle være Alternativets skyld, hvis Løkke fortsætter som statsminister.

Partiet mener gravalvorligt, at det vil gå efter at gøre Uffe Elbæk til statsminister, understreger hun.

- Hvis der ikke er opbakning til det, så peger vi ikke på nogen. Det er det samme som at sige, at vi er neutrale, siger hun.

- Så er konsekvenserne, som konsekvenserne er. Men det er ikke vores ansvar, hvis flere danskere stemmer på Lars Løkke.

Ordføreren pointerer, at en statsministerkandidat ikke kan danne regering, hvis der er udsigt til, at der vil være flertal mod den regering.

Hvis Løkke kommer med et regeringsgrundlag, der er imod Alternativets politiske holdninger, vil han være i risiko for at komme i mindretal, forklarer hun.

Spørgsmål: Hvad med Mette Frederiksen, vil hun være i risiko for at komme i mindretal?

- Det kommer an på, hvilken politik hun baserer sit regeringsgrundlag på, siger Carolina Magdalene Maier.

- Vi er godt klar over, at vores udmelding kan have store konsekvenser for de andre partier. Men hvordan de forholder sig til det, bliver deres ansvar.

Hun oplyser, at Alternativet ikke har besluttet sig for, om partiet sal have indrømmelser på alle politikområder for at støtte en regering.

Eller om det er nok med indrømmelser på eksempelvis klimapolitikken, hvor partiet er mere enig med S end på eksempelvis udlændingeområdet.

Alternativet står i målingen til 4,1 procent af stemmerne, hvilket kan omsættes til syv mandater. Der er en usikkerhed på 1,2 procentpoint ved målingen af partiets opbakning.

Usikkerheden på opgørelsen af blokke er 3,1 procentpoint.

Målingen er foretaget i perioden 25. juni til 1. juli. Elbæk annoncerede sit statsministerkandidatur 26. juni.

/ritzau/