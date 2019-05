DF står til mindst en halvering i Europa-Parlamentet

Valgstedsmålinger sender DF ned på et til to mandater. Ved valget i 2014 fik DF fire mandater.

Dansk Folkeparti står til en halvering i Europa-Parlamentet.

Det viser de første valgstedsmålinger fra DR og TV2, umiddelbart efter at valgstederne er lukket klokken 20.

DF står til to mandater i TV2's valgstedsmåling, der er foretaget af Megafon. Og faktisk ser det værre ud i den valgstedsmåling for DR, som er foretaget af Epinion. Den viser blot ét mandat til DF. Ved 2014-valget fik DF fire mandater.

Valgstedsmålingerne bygger på interview med vælgere, der oplyser, hvad de har stemt ved søndagens valg til Europa-Parlamentet.

Socialdemokratiet står umiddelbart til at blive det største danske parti i Europa-Parlamentet.

Hos DR står Socialdemokratiet til fire mandater, hvilket er en fremgang på ét mandat sammenlignet med 2014-resultatet.

Hos TV2 står partiet fortsat til tre mandater, hvilket Venstre også står til i samme valgstedsmåling.

Venstre står ligeledes til tre mandater hos DR. Ved 2014-valget fik Venstre to mandater.

Både SF og De Radikale står til en fordobling af antallet af mandater, nemlig fra et til to.

Enhedslisten, som for første gang stiller op til Europa-Parlamentet, står til at komme ind med et enkelt mandat. Til gengæld står Folkebevægelsen mod EU til at ryge ud.

De Konservative står til at beholde sit ene mandat, mens Alternativet og Liberal Alliance ikke kommer ind.

Men den helt store taber ser altså ud til at blive DF. Da Ritzau talte med DF-formand Kristian Thulesen Dahl i fredags om en mulig tilbagegang, sagde han:

- To mandater vil være et tilfredsstillende resultat for Dansk Folkeparti. Et mandat vil være noget rigtig møg. Tre mandater så vil vi være i himmerige.

Det er folketingsmedlem Peter Kofod, der er DF's spidskandidat i år.

Partiet har længe været indstillet på tilbagegang. Meningsmålingerne har peget i den retning den seneste tid.

Morten Messerschmidt var DF's spidskandidat til Europa-Parlamentet ved de seneste to valg i 2009 og 2014.

Han stiller ikke op denne gang, da han vil vælges ind i Folketinget. Her er der valg 5. juni.

Ved 2014-valget sørgede Messerschmidt nærmest ene mand for, at DF blev det største danske parti i Europa-Parlamentet.

Messerschmidt fik 465.758 personlige stemmer, hvilket er det højeste antal personlige stemmer, der nogensinde er givet i Danmark.

Danmark får i alt 14 mandater i Europa-Parlamentet modsat 13 i 2014. Det 14.-mandat kommer først i spil, når Storbritannien forlader EU.

Hos DR er det Socialdemokratiet, der får det ekstra mandat, mens De Radikale får det 14.-mandat i TV2's måling.

