Kristendemokraterne kravler over spærregrænse ifølge målinger

Formand og næstformand glæder sig over tegn på, at Kristendemokraterne igen vil være at finde i Folketinget.

Kristendemokraterne kommer med 2,3 procent i Folketinget for første gang i 14 år, viser valgstedsmåling fra DR. Ifølge TV2's måling får partiet 2,0 procent.

Dermed kravler partiet i målingerne lige akkurat over spærregrænsen, der netop er 2,0 procent.

Målingerne fra DR og TV2 er kommet, umiddelbart efter at valgstederne er lukket klokken 20.00.

Valgstedsmålingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview ved valgstederne med vælgere, der oplyser, hvad de har stemt. Derfor er målingerne blot et pejlemærke for, hvordan stemmerne har fordelt sig.

Kristendemokraterne blev senest valgt ind i Folketinget i 2001, men fik ikke stemmer nok ved valget i 2005 til at blive siddende. I 2015 skrabede partiet blot 0,8 procent af stemmerne sammen.

- Det tyder rigtig, rigtig godt. Det vidner om den valgkamp, som vi har fornemmet alle steder i landet, siger Isabella Arendt, der har været fungerende formand for partiet i valgkampen og repræsenteret partiet i debatter og interview.

Hun overtog rollen fra Stig Grenov, der sygemeldte sig i begyndelsen af maj. Han glæder sig også over de foreløbige målinger.

- Jeg tror, vi klarer den. Samtidig er det helt vildt, at vi har formået at gøre Kristendemokraterne til et parti, som danskerne forstår, siger han.

Efter planen går Stig Grenov formelt af som formand til oktober. Han har peget på 26-årige Arendt som sin efterfølger.

Den statistiske usikkerhed ved begge valgstedsmålinger er så stor, at Kristendemokraterne ikke kan være sikker på at få tilstrækkeligt med stemmer til at trække partiet over spærregrænsen.

Til gengæld kan partiet komme i Folketinget ved at få kredsmandater.

Målingerne viser i det større billede, at blå blok står til at tabe magten.

Ifølge DR's valgstedsmåling får rød blok 90 mandater, og det er uden Alternativet regnet med. Ifølge samme valgstedsmåling står blå blok - minus Nye Borgerlige - til 75 mandater.

TV2's valgstedsmåling viser, at blå blok står til 79 mandater. Her er Nye Borgerlige talt med. Hos TV2 viser valgstedsmålingen 91 mandater til rød blok uden Alternativets mandater.

/ritzau/