Målinger ser ud til at slukke Skippers statsministerdrøm

Pernille Skipper fra Enhedslisten sagde sidste år, at hun muligvis ville pege på sig selv som statsminister.

Enhedslistens Pernille Skipper luftede sidste år, at hun ikke ville være bleg for at pege på sig selv som statsminister, hvis partiet sammen med SF og Alternativet blev større end Socialdemokratiet ved valget.

Den drøm ser svært til at blive indfri på bagkant af onsdagens valg, hvis valgstedsmålingerne holder.

De første valgstedsmålinger fra DR og TV2 peger nemlig på, at Socialdemokratiet bliver markant større end Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen.

I de to målinger står Socialdemokratiet til at få henholdsvis 45 og 46 mandater. De tre øvrige partier står til 34 eller 35 mandater tilsammen.

Valgstedsmålingerne bliver lavet på baggrund af interview med vælgere ved valgstederne, der fortæller, hvor de har sat krydset.

Det var i august sidste år, at Pernille Skipper meldte sig som kandidat til statsministerposten.

- Hvis for eksempel Enhedslisten, SF og Alternativet tilsammen bliver større end Socialdemokraterne, så går vi efter at kunne danne regering – også gerne med Enhedslisten i spidsen.

- Derefter vil det være op til en konkret diskussion med partierne, hvordan det skal foregå, sagde Pernille Skipper dengang til Jyllands-Posten.

Samlet set står rød blok eksklusive Alternativet til at kunne danne flertal i Folketinget efter valget. Blokken får 90 mandater i DR's måling og 91 hos TV2.

/ritzau/