To mårhunde er spottet på og omkring Fyn

Styrelse frygter, at mårhunden har spredt sig. Judasmårhunde med gps skal afsløre uønskede artsfæller.

På og omkring Fyn er der inden for den seneste uge spottet to mårhunde.

Derfor er der nu bekymring for, at den invasive art har spredt sig, oplyser Miljøstyrelsen onsdag.

Mårhunden er allerede ganske udbredt i Jylland.

Men styrelsen håber fortsat, at man kan forhindre mårhunden i at krydse Lillebælt og sprede sig til Fyn og Tåsinge.

- Det her viser, at mårhunden er kommet til Fyn. Når der er to mårhunde, kan der også være flere, siger Hans Erik Svart, biolog i Miljøstyrelsen.

Biologen forklarer, at et par mårhunde kan blive til flere hundrede på få år, da der gennemsnitligt fødes 11 hvalpe for hver drægtig mårhund.

Den ene mårhund, der blev set nær Kerteminde, havde held med at stikke af fra Miljøstyrelsen, mens en anden på Tåsinge blev skudt.

Mårhunden er et effektivt rovdyr, der kan udkonkurrere for eksempel ræven og grævlingen.

Den er også en trussel mod fugle og små pattedyr, fordi de ikke er vant til mårhunden.

I jagten på flere mårhunde anvender Miljøstyrelsen to såkaldte "judasmårhunde".

Det er steriliserede mårhunde med gps-halsbånd, som måske går ud og finder sig en mage.

Sker det, slår styrelsen til og afliver magen.

- Det her gør vi ud fra den filosofi, at de bedste til at finde en mårhund derude, det er en anden mårhund, siger han.

Men der vil blive sat stor pris på hjælp, understreger Miljøstyrelsen.

- Vi vil opfordre alle på Fyn til at holde øje og indberette fund til vores indberetningsportal, og vi vil samtidig bede jægere om at nedlægge dyrene, siger Hans Erik Svart.

Jægere bør dog undgå at skyde "judasmårhundene", som bærer store gule halsbånd, understreger Miljøstyrelsen.

Erfaringer fra andre lande viser, at mårhunden hurtigt formerer og spreder sig, da den er en god svømmer.

Miljøstyrelsen estimerer, at der er mellem 2000 og 3000 mårhunde i Jylland.

/ritzau/