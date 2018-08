Macron ærer terrorofre i mindestund ved Krudttønden

Tirsdag aften besøgte Frankrigs præsident Krudttønden i København for at ære ofrene fra terrorangrebet i 2015.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, besøgte tirsdag aften kulturhuset Krudttønden på Østerbro i København.

Her lagde han blomster i respekt for ofrene for terrorangrebet i 2015 og hilste på flere af de pårørende til de døde.

Macron havde selv ønsket, at der under hans statsbesøg i Danmark, der varer ind til onsdag, blev afsat tid til en mindestund ved Krudttønden.

Angrebet ved Krudttønden i 2015 kostede filmmanden Finn Nørgaard livet. Senere samme aften affyrede gerningsmanden også skud foran synagogen i Krystalgade. Her blev sikkerhedsvagten Dan Uzan dræbt.

Besøget ved Krudttønden fandt sted sammen med Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), og den franske ambassadør i Danmark, François Zimeray. Ambassadøren var selv til stede på Krudttønden under angrebet i 2015.

Den franske præsident kom med vandbus fra et debatarrangement i Den Sorte Diamant i København, hvor han havde debatteret Europa med 300 studerende.

Tidligere på dagen var det franske præsidentpar også forbi Kastellet i København for at lægge en krans ved monumentet over Danmarks internationale indsats.

Tirsdag aften er parret inviteret til galletaffel på Christiansborg Slot. Her vil blandt andre dronning Margrethe, kronprinseparret og regeringens ministre være til stede.

Det er det første franske statsbesøg i Danmark i 36 år. Onsdag rejser Macron videre til Finland.

/ritzau/