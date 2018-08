Macron: Danmark er et stærkt EU-land trods forbeholdene

Danmark er langt mere europæisk, end befolkningen vil give udtryk for, siger Macron på pressemøde med Løkke.

Danmark er et stærkt og vigtigt EU-land. Og landet er ikke for forsigtigt, når det kommer til medlemskabet af unionen - trods fire EU-forbehold.

Sådan lyder det fra den franske præsident, Emmanuel Macron, på et pressemøde på Christiansborg.

- Danmark er ikke for forsigtigt. Jeg ønsker europæiske værdier. Jeres statsminister står meget bag europæiske værdier, siger den franske præsident, Emmanuel Macron.

- Men det er måske et land, som ikke erkender, hvor europæisk det egentlig er, siger han.

Af den grund opfordrer Emmanuel Macron især de danske unge til at være åbne over for EU.

Ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er EU et generelt dilemma blandt befolkningen.

Danskerne er "europæiske i hjertet", men holder tilbage med forbehold.

- Vi er et af de mest proeuropæiske lande, men vi har vores forbehold. Det er måske fordi, vi er koldblodige skandinaver. Men det er i vor egen interesse at være tæt på EU's kerne, siger statsministeren.

Inden pressemødet holdt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) møde med den 40-årige Macron på statsministerens hjørnekontor.

Her blev blandt andet EU's fremtid, migration, klima, handel og kampen mod terror drøftet.

Når statsbesøget tager sin afslutning onsdag, er den franske præsidents næste rejsemål Finland.

/ritzau/