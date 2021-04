Mads Brügger stifter nyt medie med prominente navne

Bag Mads Brüggers nye projekt står markante erhvervsfolk som bestyrelsesformanden for Den Berlingske Fond.

Mads Brügger, der var en af hovedkræfterne bag Radio24syv, er i gang med at stifte et nyt medie. Det erfarer Berlingske.

Den 48-årige radiomand og filminstruktør er administrerende direktør i selskabet Major A/S, som er registreret i cvr-registreret på virk.dk.

I cvr-oplysningerne på virk.dk står der om Major A/S, at "virksomhedens formål er at drive journalistisk medievirksomhed med egne udgivelser og dertil knyttet virksomhed".

Mads Brügger vil over for Berlingske hverken af- eller bekræfte det nye medieprojekt.

- Jeg kan sige så meget, at jeg er involveret i noget, der er vanvittigt spændende, siger Mads Brügger til avisen.

Brügger har desuden delt Berlingskes artikel på Twitter med ordene "Fra min egen verden", hvor flere i kommentarsporet lykønsker ham.

Den nye mediesatsning har lige nu adresse på det københavnske advokatkontor Moalem Weitemeyer i Amaliegade.

Den øvrige personkreds omkring det nye medie er bestyrelsesformanden for Den Berlingske Fond og tidligere bestyrelsesformand for CEPOS, Bjørn Høi Jensen, som er tidligere partner i kapitalfonden EQT.

I bestyrelsen er også Henrik Juul, kreativ direktør og hovedaktionær i reklamebureauet Wibroe Duckert Partners. Det fremgår af oplysningerne i cvr-registret.

Det tredje navn bag medieinitiativet er Max Cantor fra investeringsselskabet Solix i Gothersgade.

Personkredsen peger i retning af, at der tale om et nyt borgerligt medie, men det vil Mads Brügger heller ikke bekræfte over for avisen.

Han siger dog, at det har noget med "medier" at gøre.

Mads Brügger var en af hovedkræfterne bag Radio24syv, hvor han fra 2011 var kanalchef sammen med Mikael Bertelsen.

Efter at kanalen lukkede i 2019 oven på en dramatisk udbudsproces, har Mads Brügger drevet sin egen virksomhed, Gokke IVS.

