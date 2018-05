Mads Fuglede er Venstres ny medieordfører

Mads Fuglede er V-medieordfører, Bertel Haarder får kulturen, mens Martin Geertsen får bolig og ligestilling.

Venstres folketingsmedlem Mads Fuglede bliver partiets nye medie- og filmordfører i stedet for Britt Bager. Hun afløste Jakob Ellemann-Jensen som politisk ordfører, da han blev miljø- og fødevareminister.

Det har Venstres folketingsgruppe besluttet onsdag.

Britt Bager deltager med Mads Fuglede i forhandlingerne om et nyt medieforlig.

Desuden er Bertel Haarder blevet ny kulturordfører. Martin Geertsen, som afløser tidligere forskningsminister Søren Pind, er bolig-, ligestillings- og innovationsordfører.

Martin Geertsen er indtrådt i Folketinget, fordi Søren Pind har nedlagt sit folketingsmandat og indstillet sin politiske karriere.

Hans skridt udløste en rokade, hvor iværksætteren Tommy Ahlers afløste Søren Pind. Eva Kjer Hansen blev minister for fiskeri og nordiske anliggender, mens Jakob Ellemann-Jensen afløste Esben Lunde Larsen.

Desuden blev hans søster Karen Ellemann valgt som Venstres gruppeformand, dagen efter at hun afgav fiskeri og nordiske anliggender i Udenrigsministeriet.

Gruppeformanden glæder sig over den nye opstilling.

- Det er et kinderæg af nye dygtige ordførere, som vi kan præsentere i dag. Bertel er jo en kulturkæmper, og jeg ved, at han brænder for området, siger Karen Ellemann i en skriftlig kommentar.

- Samtidig deler vi kulturordførerskabet op, så Mads Fuglede vil tage sig af de debatter, der drejer sig om film og medier. Endelig har vi fået Martin Geertsen tilbage, som skal tegne linjerne på bolig-, ligestillings- og innovationsområdet. Jeg glæder mig til samarbejdet med de nye ordførere.

/ritzau/