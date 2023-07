Mænd overvejer løn og pension mere når de vælger uddannelse

Mænd overvejer i højere grad end kvinder, hvor meget de kan forvente at få i løn og pension i fremtiden, når de vælger uddannelse.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for Sampension blandt 1000 repræsentativt udvalgte danskere.

Her svarer næsten hver tredje af mændene, at de i meget høj grad, i høj grad eller nogen grad overvejede, hvor meget de kunne forvente at få i løn og pension på sigt, da de skulle vælge uddannelse og karriere.

Blandt kvinderne var det knap hver femte, der havde de overvejelser.

- Historisk set har det nok altid primært været mændene, der har tænkt mere i det økonomiske.

- Og det kommer også til udtryk i valg af uddannelse og karriere, hvor mænd i højere grad overvejer, hvordan løn og pension ser ud efter uddannelsen, siger Anne-Louise Lindkvist, der er markeds- og kunderådgivningschef i Sampension.

Onsdag klokken 12 er der frist for at søge ind på en videregående uddannelse gennem kvote 1. Her bliver ansøgere udelukkende bedømt på resultatet af deres gymnasiale eksamen.

Tallene fra den seneste årrække viser klart, at kvinder i højere grad søger mod velfærdsuddannelser til eksempelvis sygeplejerske og pædagog.

Mænd søger derimod oftere uddannelser indenfor naturvidenskab til eksempelvis ingeniør.

Og de job er generelt bedre lønnet, siger Anne-Louise Lindkvist.

At mændene skeler mere til de uddannelser, der giver god løn, er ifølge Anne-Louise Lindkvist også det, der fortsat er med til at skabe store økonomiske forskelle mellem kønnene.

- Det skal selvfølgelig være lysten, der driver værket. Man skal vælge en uddannelse, man har lyst til at bruge.

- Men man skal også overveje, om man får en økonomi, så man kan realisere sine drømme, siger hun.

Tal fra Danmarks Statistik understreger den mangeårige tendens. Der er i gennemsnit en forskel på 25 procent på mænd og kvinders pensionsopsparing.

De 65-69-årige mænd havde ved indgangen til 2022 en gennemsnitlig pensionsformue på 2.311.846 kroner. For den samme aldersgruppe af kvinder var tallet 1.731.836 kroner.

Men selv om mænd fortsat overvejer løn og pension mere, så er der ved at ske et skifte, noterer Anne-Louise Lindkvist sig.

- Det er gået op for flere og flere kvinder i de yngre generationer, at de har evnerne til at tage nogle mere erhvervs- og videnskabsmålrettede uddannelser.

- Så selv om det fortsat mest er mænd, der vælger disse typer uddannelser til eksempelvis ingeniør, så vælger flere yngre kvinder også disse uddannelser og dermed får de også en anden lønpakke, siger hun.

