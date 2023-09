Mængden af to velkendte PFAS-stoffer er faldet markant

To af de mest kendte PFAS-forbindelser i danskernes blod er mere end ti gange lavere end for 20 år siden.

Det viser en ny undersøgelse af eksperter fra Arbejds- og Miljømedicinskafdeling ved Bispebjerg og Frederiksbergs Hospitaler.

Det skriver Altinget.

De to PFAS-stoffer, der er blevet testet for i blodet i undersøgelsen, er PFOA og PFOS.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2020 var den gennemsnitlige mængde af PFOS nede på cirka fire nanogram per milliliter. Gennemsnittet i midten af 90’erne var på 44 nanogram per milliliter.

Der er dog mange andre PFAS-stoffer, som ikke er undersøgt i blodprøverne. Derfor er det uvist, om udfasningen af PFOA og PFOS blot betyder, man er blevet udsat for andre.

Det siger Sandra Søgaard Tøttenborg, der er lektor og miljømedicinsk forskningsleder på afdelingen bag undersøgelsen, til Altinget.

- Der er kommet mange andre PFAS'er i spil, som vi endnu ikke ved så meget om. Så måske har udfasningen af PFOS og PFOA blot betydet, at man er blevet udsat for anden skadelig kemi. Så selv om det er glædeligt, at reguleringen har virket så godt, så vil jeg ikke fejre det alt for meget.

Aarhus Universitet Technical Sciences har tidligere lavet et studie, der viser, at mennesker i Danmark har en af de højeste koncentrationer af de kemiske fluorstoffer PFAS i blodet sammenlignet andre steder i verden.

Der kom for alvor igen fokus på mængden af PFAS, da borgere i Korsør hyppigt havde spist forurenet kalvekød.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dyrene i Korsør havde græsset tæt på en tidligere brandøvelsesplads fyldt med det mest udbredte af fluorstoffer, PFOS, der tidligere indgik i brandskum.

Danmark arbejder sammen med flere andre lande for et forbud mod omkring 10.000 af de sundhedsskadelige fluorstoffer i EU.

PFOS, som hører til samlingen, blev allerede forbudt for over ti år siden. Det har betydet et fald i netop det stof.

Altinget har været i kontakt med professor Anne Marie Vinggaard fra DTU. Hun peger blandt andet på, at man i Sverige har lavet undersøgelser, hvor man har målt alt ekstraherbart organisk fluorstof i blodet.

Her så man en stigning over de seneste 20 år.

/ritzau/