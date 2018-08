Mærkningsordning skal profilere sunde børnehaver og skoler

Mange børn og unge har usunde madvaner. En mærkningsordning kan være en del af løsningen, mener regeringen.

Når forældre fremover skal vælge skole og dagtilbud til deres børn, vil et sundhedsmærke indikere, hvor meget stedet vægter sundhed.

Det er i hvert fald, hvad regeringen håber på, efter den onsdag har fremlagt en ny strategi for at forbedre madvaner og sundhed hos forældre og deres børn.

Strategien består af 14 initiativer, der blandt andet omhandler mere maddannelse og et nationalt forum for mad, måltider og sundhed.

En af anbefalingerne er, at dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser får en sundhedsmærkning for at profilere sig i forhold til sundhed.

- Mærkningsordningen vil gøre det nemt for forældrene at få indsigt i skolernes sundhedsprofil, så de på den baggrund kan træffe de valg, der passer til deres familie, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet, der står bag initiativerne.

/ritzau/