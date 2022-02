Mærsk-ejet selskab solgte våben til lande i borgerkrig

Hidtil ubeskrevne dokumenter viser, at Riffelsyndikatet solgte våben til uroplagede lande i efterkrigstiden.

En fabrik, der var ejet af Mærsk, har efter Anden Verdenskrig solgt våben til lande i borgerkrig.

Det skriver avisen Berlingske og netmediet Frihedsbrevet på baggrund af tusindvis af dokumenter fra Rigsarkivet, der ikke har været beskrevet før.

Der er tale om våbenfabrikken DISA - i folkemunde kendt som Riffelsyndikatet.

Salget af våben fandt sted efter Anden Verdenskrig og frem til 1960'erne. Der er blandt andet solgt våben til Columbia i 1950'erne, hvor landet var i borgerkrig.

Ifølge Berlingske har DISA mellem 1947 og 1957 solgt våben og ammunition for i alt 176 millioner kroner.

Korrigerer man tallet for inflation, vil det ifølge avisen svare til 2,5 milliarder kroner i dag.

De tal dækker ikke over salg af reservedele til våben eller delkomponenter.

Der er ikke indikationer på, at eksporten af våben er sket i strid med loven.

Flere historikere siger til begge medier, at dokumenterne er opsigtsvækkende.

- Mærsk har åbenbart været dybt involveret i kontroversielle våbensalg. Det er ny viden for mig, at Mærsk har haft så stor indflydelse i den slags forretninger, siger Poul Villaume, der er professor emeritus ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, til Frihedsbrevet.

Mærsk-koncernen er ikke længere aktionær i DISA.

Mærsk-familien afviser overfor Frihedsbrevet at kommentere sagen.

Presseafdelingen i Mærsk siger til Berlingske, at selskabet ikke har kommentarer til historien.

DISA eksisterer stadig, men producerer ikke våben i dag.

Norican Gruppen, der ejer virksomheden i dag, siger til Frihedsbrevet, at man ikke har kendskab til syndikatets våbensalg i efterkrigstiden.

Det er ikke første gang, at Riffelsyndikatet er blevet beskrevet i medierne.

I 1999 afslørede Berlingske, at selskabet havde solgt ammunition og våben til Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Riffelsyndikatet havde selv taget initiativ til våbensalget, og afsløringen vakte stor debat i offentligheden.

Selskabet blev desuden dømt for værnemageri, efter at Danmark var blevet befriet i 1945. Våbenfabrikken blev dømt til at tilbagebetale 6,7 millioner kroner af deres fortjeneste på handlen med Tyskland.

I 1896 blev det, der er blevet kendt som Riffelsyndikatet, grundlagt under navnet Dansk Rekylriffel Syndikat.

Selskabet blev en del af Mærsk-koncernen i 1930. I 1959 havde Mærsk øget sin ejerandel så meget, at man havde fuld kontrol med selskabet.

I 2005 frasolgte Mærsk DISA.

/ritzau/