Mærsk har indstillet søgning efter tabte containere

Mærsk indstillede 14. marts søgningen efter de containere, som et af rederiets fragtskibe tabte i Jammerbugten i december.

Det oplyser Mærsk i en mail til Ritzau.

Rederiet vil nu i stedet fokusere på at planlægge bjærgningen af de 21 containere, som det er lykkedes rederiet af finde på havbunden.

- De sidste seks uger af eftersøgningen registrerede vi kun fire nye containere, og alle sammen blev fundet ved at genbesøge og analysere data, som vi tidligere havde indsamlet i eftersøgningen, skriver Nynne Scheuer, der er afdelingschef i Mærsks flåde.

Mærsk har tidligere udvidet området, hvor det ledte efter de tabte containere. Det resulterede dog ikke i fund af flere containere.

- Vi har derfor valgt at skifte fokus fra vores søgning til søs til i stedet at gennemgå og analysere de indsamlede data samt begynde planlægningen af bjærgningen.

Bjærgningsarbejdet igangsættes ifølge rederiet til juni, når vejrforholdene er bedre og mere stabile.

Mærsk oplyser, at det tidligere er lykkedes rederiet af bjærge dele af containere svarende til cirka fire containere.

Derudover er fem af de i alt 46 tabte containere skyllet på land.

- Jeg har fuld forståelse for, at man gerne så alle 46 containere bjærget, men det har desværre ikke været muligt.

- De fundne containere er brudt i flere stykker, og analyser fra eksterne ingeniørfirmaer viser, at mange af disse kan have gravet sig ned under sandet, hvor vi ikke kan se dem, skriver Nynne Scheuer.

Skulle nye ting fra containerne skylle i land eller være til fare for sejlads i området, oplyser Mærsk, at der vil blive taget hånd om det.

