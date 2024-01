Mærsk har lokaliseret yderligere syv tabte containere

Eftersøgningen af 46 containere, som blev tabt i Nordsøen af et Mærsk-skib i forbindelse med et uvejr i dagene før jul, er kommet et lille skridt nærmere målet.

Det er nemlig lykkedes Mærsk at lokalisere flere tabte containere.

Det skriver Mærsk i en mail til Ritzau.

I en eftersøgning til havs er der nu lokaliseret syv containere.

Specialskibe er i øjeblikket i færd med at opbringe og indsejle dele af tre af de containere, der er fundet på havbunden, skriver Mærsk.

Det betyder, at der i alt er lokaliseret 12 containere, hvoraf fem containere er skyllet op på land, og syv containere er fundet til havs.

Alle opbragte containere vil blive bortskaffet på en miljømæssig forsvarlig måde, skriver Mærsk.

Alle containere er fundet i ulykkesområdet, mens der foreløbigt ikke er konstateret tabte containere i fiskeområdet.

Mærsk forventer at indstille søgningen til havs i nogen tid fra sent fredag og søge i havn. Det skyldes varslinger om dårligt vejr, der besværliggør afsøgning af havbunden for skibenes scanningsudstyr.

Der arbejdes i øjeblikket på muligheden for i starten af næste uge, og når vejret tillader det, at indsætte et tredje specialskib til at hjælpe med indsatsen, skriver Mærsk.

Det var den 22. december, at et Mærsk-skib tabte 46 containere i havet ud for Nordjylland.

Mange forskellige varer - herunder kompressorer - er skyllet i land, efter at containerne faldt over bord.

Miljøminister Magnus Heunicke (S), som har holdt møde med Mærsk, har tidligere fortalt, at der ikke var farligt gods i containerne.

Farligt gods er ifølge Beredskabsstyrelsen stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

De fiskere, der plejer at fiske i området, er bekymrede i forhold til at få skadet deres både og redskaber.

/ritzau/