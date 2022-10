Magasin: Folketingsvalg 2022

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin søndag den 16. oktober 2022. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Valgkampen er godt i gang. Men den foregår på et tidspunkt, hvor Danmark er i krise. Inflations-, energi-, og sikkerhedskrise – for blot at nævne nogle af udfordringerne. Fremtidsudsigterne er usikre, og det samme er vælgerne.

For én ting er, at verdenssituationen er anderledes, end da der sidst var folketingsvalg. Det er også nogle andre parametre, man i en krisetid orienterer sig efter. For eksempel bliver den enkeltes moralske kompas vigtigere. Som Birgit Andersen siger på side 4: ”Jeg er ganske enkelt rådvild. For jeg savner nogle politikere i det parti, som jeg har tillid til – nogle, som fremstår seriøse og troværdige.”

Hvilke temaer er vigtige ved det forestående folketingsvalg? Hvordan er stemningen blandt nogle af de vælgere, der befinder sig på midten og potentielt kan afgøre udfaldet? Og hvad stemmer præster på tværs af landet?

Det søger denne uges udgave af Kristeligt Dagblads Magasin svar på. Magasinet samler hver søndag de bedste artikler, der før har været bragt i papir- og netavisen, om tidens vigtige samtaleemner.

Tak, fordi du læser eller lytter med.