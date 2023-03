Magasin: Her er kvindekampens historiske højdepunkter

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin søndag den 12. marts 2023. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

I denne uge, den 8. marts, var det kvindernes internationale kampdag. Men kampen for kvinders stilling i samfundet er ikke ny. Den startede heller ikke i slutningen af 1960’erne, som mange tror. Faktisk har den rødder helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor sædelighedsfejden rasede. Kort fortalt gik uenigheden på, om man skulle kræve en strengere seksualmoral, eller om seksualiteten skulle slippes fri – som den i langt højere grad var for mændenes vedkommende.

Det var første gang, kvinders stilling i samfundet og seksualiteten for alvor blev diskuteret i Danmark. Og debatten dannede grundlaget for, at vi i dag overhovedet kan have en offentlig samtale om magt, køn og grænser, siger historiker og forfatter Cecilie Bønnelycke på side 4.

Godt 130 år senere mener nogle omvendt, at det er mændenes tur til at kæmpe. Blandt andet fordi mænd er særligt hårdt ramt, når det kommer til misbrug, livsstilssygdomme og selvmord.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ikke desto mindre handler dette magasin om kvindernes kamp. Hvorfor har vi en dag, der er dedikeret til kvindernes stilling i samfundet? Hvad har været de historiske højdepunkter? Og hvad handler nutidens kamp om?

Kristeligt Dagblads Magasin samler de bedste artikler, der har været bragt i print- og netavisen, om tidens store samtaleemner. Flere af artiklerne er læst op, så du kan vælge, om du vil læse eller lytte til dem i Kristeligt Dagblads app.

Tak, fordi du læser med.