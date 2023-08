Magasin: Hvad gør kunstig intelligens ved mennesker?

Dette er introteksten til magasinet "Kunstig intelligens" fra den 27. august 2023. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Pludselig var kunstig intelligens her, der og alle vegne. Det er et emne, der af mange bliver anset som både fascinerende og foruroligende. Og da ChatGPT – en sprogmodel, der kan skrive opgaver, besvare filosofiske spørgsmål og indgå i dialog med mennesker – i efteråret kom frem, satte det for alvor gang i diskussionen om de etiske spørgsmål ved kunstig intelligens.

Det er også de etiske spørgsmål, vi tager fat på i dette magasin. Hvad gør det for eksempel ved mennesker at møde robotter ansigt til ansigt? Hvordan sikrer man, at teknologien ikke diskriminerer? Og vil den kunstige intelligens en dag være mennesket overlegen?

I ugens magasin kan du møde Oxford-professor Nick Bostrom, der i mange år har forsket i kunstig intelligens, og som understreger, at vi teknologisk står et sted, hvor vi kun akkurat ved “lidt mere end ingenting”. Du kan også dykke ned i de historiske højdepunkter inden for kunstig intelligens siden Anden Verdenskrig.

