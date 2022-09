Magasin: Hvad kan man gøre for at undgå digital stress?

En bil, der skal lades op. En vaskemaskine med ”bip og båp”. En mobiltelefon, hvor ekskærestens nye telefonnumre dukker op.

Det er nogle af de årsager til digital stress, du kan læse om på de næste sider. Mange læsere har nok deres egne eksempler på bøvl og besvær, som er forårsaget af teknologi. For vi lever i en tid, hvor alt, der kan digitaliseres, skal digitaliseres. Og hvor digital stress er et ”utroligt udbredt syndrom”, som man kan læse på side 4.

De digitale løsninger skulle egentlig gøre det hele nemmere. Hurtigere. Mere effektivt. Men sådan går det ikke altid. Ofte stjæler de ikke bare vores egen tid og opmærksomhed, men også nærværet fra vores nærmeste. De kan endda give nogle mennesker en oplevelse af at blive ekskluderet fra samfundet. Som skuespiller Ghita Nørby, der er på forsiden af dette magasin, siger:

“Der er selvfølgelig nogle, der er mægtig gode til det digitale, men der er rigtig mange, som ikke kan. Og er det en skam at blive gammel? Er det det? Ja, det er det i dag. Væk! Du er for dyr! Dø!”

Og det er ikke kun samfundets ældste, der plages af teknologiske bekymringer. Stressen findes i alle aldre. I hvert fald også hos en ung journalist på Kristeligt Dagblad, der i klummen på side 10 skriver om sit ihærdige forsøg på ”digital djævleuddrivelse”.

Hvorfor fylder de digitale og sociale medier så meget? Hvilke konsekvenser har det digitale liv? Og hvad kan man gøre for at undgå digital stress?

Det søger Kristeligt Dagblads Magasin i denne uge svar på. Alle artiklerne er læst op og kan findes i Kristeligt Dagblads app.

Tak, fordi du læser eller lytter med.