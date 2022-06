Magasin kårer København som verdens bedste by at bo i

Københavns borgere kan være ganske godt tilfredse med at bo, hvor de gør.

Det mener i hvert fald det internationale livsstilsmagasin Monocle.

Det kårer hvert år de 25 bedste byer at bo og leve i. Og i år er København helt i top. Det er andet år i træk, at København løber med kåringen.

Det er femte gang, at København bliver kåret som "most livable city". Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Ud over København ligger Zürich i Schweiz og Portugals Lissabon i top tre.

Stockholm ligger nummer fem, mens Oslo lige akkurat er i top 25 med en 23.-plads.

Kåringen er ifølge magasinet baseret på baggrund af "måneders talknusning, lange diskussioner og research i byerne".

Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), erklærer sig stolt over kåringen.

- Kåringen er et kæmpe skulderklap til København, som endnu engang får den flotte hæder af at være verdens bedste by at bo og leve i.

- Det er en anerkendelse af københavnerne og vores fantastiske by, siger hun i pressemeddelelsen.

Magasinet fremhæver i kåringen Københavns håndtering af coronakrisen, byens "vibrerende" kulturliv og en fremadstormende økonomi.

Derudover høster København roser for byens sikkerhed, gode offentlige transport og velfungerende velfærdssystem.

Som noget nyt har Monocle i år også fokus på byernes klimaindsatser og fremhæver i den forbindelse Københavns mål om i 2025 at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

Magasinet blev lanceret i 2007. Siden da har det hvert år kåret verdens bedste byer at bo i. En kåring, som København altså har modtaget fem gange og i øvrigt ellers også ofte har klaret sig godt i.

/ritzau/