Magdalena Andersson er igen Sveriges statsminister, ny dokumentar afslører usund kultur på TV2, og smitte i skoler truer kirkens julearrangementer.

Godmorgen og velkommen til tirsdagens udgave af Morgensamling.

I sidste uge fik Sverige en ny statsminister - og senere samme dag mistede landet hende igen. Den socialdemokratiske Magdalena Andersson sad på posten i blot syv timer, inden hun trak sig på grund af manglende opbakning fra sine støttepartier.

I går skulle det svenske parlament, Riksdagen, så for anden gang på en uge stemme om en ny svensk statsminister. Og her faldt valget endnu en gang på Magdalena Andersson, der nu kan kalde sig Sveriges første kvindelige statsminister - for anden gang. Selvom der i gårsdagens afstemning var hele 75, der undlod at stemme, stemte færre imod hende end ved sidste uges valg. Det skriver blandt andre den svenske avis Aftonbladet.

I Kristeligt Dagblad skriver journalist Johan Varning Bendtsen, at fremtiden tegner dyster for Sveriges nye statsminister. Han mener, at den socialdemokratiske etparti-regering skal handle med både diplomatisk og heldig hånd, hvis de næste 10 måneder skal forløbe smertefrit.

Ny dokumentar om TV 2 afslører usund kultur og sexisme

Efter et smut forbi vores naboer tager vi tilbage til Danmark. Mandag havde dokumentaren "MeToo: Sexisme bag skærmen" premiere på streamingtjenesten Discovery+. Dokumentaren har allerede fået meget opmærksomhed, efter flere kvinder i forbindelse med premieren er stået frem og har fortalt om deres oplevelser med krænkende adfærd, sexisme og seksuelle forhold mellem chefer og ansatte i deres tid på TV 2.

I et interview med Information fortæller blandt andre TV 2's studieværter Janni Pedersen og Karen-Helene Hjorth om deres intimiderende og grænseoverskridende oplevelser med tidligere chefer. Begge stiller de op i håb om at gøre op med fortiden og sikre en kulturforandring.

Samme dag sagde TV 2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, i en pressemeddelelse, at tv-stationen ikke har taget hånd om problemet med krænkende adfærd i tide.

"Der er en ledelse, der har svigtet. Det er helt indlysende," sagde hun i et interview med TV 2

Demente må vente længe på klar besked

Vi bliver herhjemme, for nye tal fra Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase viser, at det halter med demensudredningen på landets hospitaler.

58 procent af patienter måtte i 2020 vente længere end 90 dage, fra de fik en henvisning hos en læge, til de kom til en diagnosesamtale. Det er både det private og regionerne, der ikke kan levere varen lige nu. Det siger direktør for Alzheimerforeningen til Ritzau.

De stigende ventetider skyldes til en vis grad et presset sundhedsvæsen på grund af coronapandemien. Men ifølge overlæge Hanne Gottrup skal hovedårsagen findes i, at kapaciteten ikke er fulgt med behovet på området. Det skriver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Flere børn og unge behandles med tvang i psykiatrien

Vi bliver lidt i samme boldgade, dog skal det nu handle om de unge brugere af sundhedsvæsenet. Det viser sig nemlig, at det samlede brug af tvang fortsat er høj i psykiatrien. Det skriver Sundhedsstyrelsen i forbindelse med en ny undersøgelse på området.

En ny rapport viser, at antallet af børn og unge, der er udsat for tvang, det seneste år er steget med 16,7 procent fra 263 til 307 børn og unge. Det er særligt antallet af tvangstilbageholdelser, der er steget. Og det er dybt bekymrende, mener landsformand for Bedre Psykiatri, Mads Engholm:

"Det sætter sig i folk og er med til at traumatisere patienterne. Det gør, at det bliver enormt svært at komme videre med behandling, der kræver, at patienten stoler på personalet."

Smitte i skoler truer kirkernes julearrangementer

De danske kirker er særligt afhængige af skolerne i juletiden. Men en række kirker har set sig nødsaget til allerede nu at aflyse luciaoptog og andre børnearrangementer i kirken op til jul på grund af stigende coronasmitte - og her er det ofte skolerne, som kirkerne samarbejder med, der står bag aflysningerne. Det skriver Kristeligt Dagblad i dag.

Både på Sjælland og på Fyn har flere skoler måtte melde fra til julekoncerter og luciaoptog i lokale kirker på grund af smitte. Andre skoler har meldt fra i forsøget på at holde deres klasser adskilte for derved at dæmme op for smitten.

Samarbejdet mellem skoler og de danske kirker er vokset i de seneste 10-15 år, hvor der har været en stor interesse fra begge sider. Men for at få børn ind i kirkerummet, har kirkerne brug for skolerne, siger teologiprofessor ved Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen.

Mød Ai-Da - en poetisk robot

Kunstig intelligens hænger måske for mange sammen med de skumle og krigeriske robotter, man ser i film som "The Terminator" eller "Blade Runner".

Noget, vi ikke normalt forbinder med kunstig intelligens, er derimod kunst og poesi. Men det er lige præcis, hvad robotten Ai-Da kan. Det kan man læse hos den amerikanske tv-station CNN.

Robotten Ai-Da, der er opfundet af af Aidan Meller i Oxford i Storbritannien, er verdens første menneskelignende robot med kunstneriske evner. Og det kan være, at man kan tage ved lære af den kreative robot. I fredags gav hun nemlig en offentlig fremførelse af sin poesi ved hjælp af sine algoritmer til ære for den store italienske digter Dante Alighieri ved markeringen af 700-året for hans død.

