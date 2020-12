Magnus Heunicke varsler restriktioner flere steder i Danmark

- Hastighed betyder noget, når vi skal bekæmpe smitten, skriver sundhedsministeren om nye tiltag mod corona.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) løfter nu sløret for, hvor vi kan forvente at se yderligere restriktioner, efter at de daglige smittetal de seneste dage har sat rekord.

I et opslag på Facebook skriver Magnus Heunicke, at regeringen vil sætte ind flere steder i Danmark - og også i områder, der ligger uden for de 18 hovedstadskommuner, der tirsdag fik annonceret nye restriktioner.

- Hastighed betyder noget, når vi skal bekæmpe smitten. Den stigning, vi så for en uge siden i 18 kommuner i og tæt på hovedstaden, kan vi nu konstatere er på vej flere steder, skriver han.

Magnus Heunicke har indkaldt Folketingets sundhedsordførere til et møde mandag om muligheden for nye restriktioner. Ifølge flere medier er det klokken 08.15.

Umiddelbart efter afholdes et møde med med borgmestre og regionsrådformænd i "de berørte områder", skriver ministeren. Han kommer ikke nærmere ind på, hvad det er for nogle områder.

/ritzau/