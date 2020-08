Magtesløs borgmester vil have landspolitisk handling efter udbrud

Borgmester i Ringsted vil have Christiansborg til at drøfte, hvordan man sikrer, at folk overholder isolation.

Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune, efterlyser, at man på landspolitisk plan giver kommunerne virkemidler eller planer for, hvordan man sikrer, at folk overholder isolationen.

Det sker efter et stort smitteudbrud med coronavirus på Danish Crown, der ligger i Ringsted. Flere medarbejdere, der burde være i isolation, overholder den nemlig ikke, siger Danish Crown til TV2.

- Det skal adresseres på Christiansborg. Det er der, vi er. Vi kan opfordre folk til at gøre noget, men vi har ikke på den måde virkemidler.

- Som situationen er nu, har vi ikke nogen virkemidler. Vi kan ikke sikre os, at folk går i selvisolation. Så må man gøre op på Christiansborg, hvad man synes er vigtigst, siger Henrik Hvidesten.

På Danish Crown, der har cirka 800 medarbejdere, er mellem 500 og 600 medarbejdere ifølge TV2 blevet bedt om at gå i isolation, efter der har været et smitteudbrud.

142 medarbejdere er blevet testet positiv for coronavirus.

- Det kan godt bekymre mig. Og derfor tror jeg faktisk, det er vigtigt, at det bliver drøftet på Christiansborg, hvad vi kan gøre her. Hvordan vi kan sikre os, at man er i karantæne, siger Henrik Hvidesten.

/ritzau/