Magtpartier er uenige om en "næse" havde lukket Støjberg-sag

Venstre og Socialdemokratiet er uenige om, hvorvidt en næse til eksminister Inger Støjberg havde lukket sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene er mindreårig.

En næse, eller politisk anmærkning, gives i sager, hvor der er grund til at kritisere en minister. Folketinget debatterer tirsdag, om Støjberg skal forlade Folketinget, fordi hun er uværdig.

- Hvis man i 2016 havde uddelt en næse, eller ministeren var blevet gået, og vi ikke havde haft en rigsretssag, havde vi ikke haft spørgsmålet om værdighed i dag.

- Når vi har det i dag, er det, fordi sagen er kørt hele vejen op til en rigsret, som har fældet en meget klar dom, som er den, vi drøfter i dag, siger politisk ordfører Jeppe Bruus (S).

Et flertal kan uddele en næse, hvis de vil udtrykke kritik af en minister, men undlade at trække støtten til vedkommende.

Da Inger Støjberg var udlændingeminister for Venstre, var der dog ikke et flertal for at give hende en næse.

Der var heller ikke flertal for at nedsætte en kommission til at undersøge sagen fra 2016, hvor asylpar blev ulovligt adskilt.

Det skete først, da magten skiftede til rød blok. En kommission blev nedsat og udtrykte kritik, hvilket førte til en rigsretssag.

For en uge siden blev Støjberg idømt 60 dages fængsel i den blot anden rigsretssag i 100 år for at adskille asylpar. Og tirsdag samles Folketinget for at stemme Støjberg ud, fordi et flertal mener, hun er uværdig.

Det kunne alt sammen være stoppet med en næse ifølge Socialdemokratiet.

Men det er Venstre ikke sikker på.

- Med det vi ved i dag, og med den retstilstand som Rigsretten har sat, er jeg ikke sikker på, at den her sag kunne have været håndteret med en næse. Det er jeg ikke sikker på, siger gruppeformand Karsten Lauritzen (V).

Regeringen er selv genstand for en kommissionsundersøgelse, idet en kommission ser på aflivning af flere millioner af mink, hvor der manglede lovgrundlag.

Venstre har allerede argumenteret for en rigsret, selv om kommissionen endnu ikke er kommet med sin konklusion.

Medlem af Retsudvalget Karina Adsbøl (DF) kæder debatten sammen med minksagen, men får ikke direkte svar på sit spørgsmål til Karsten Lauritzen.

- Vi kommer måske til at diskutere det i forhold til statsministeren og den minkkommission, der kører. Kan hun nøjes med en næse, spørger Adsbøl, der i dagens anledning har sat sit hår, så det ligner Støjbergs karakteristiske hårknold.

