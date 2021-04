Magtskifte på vej: Venstrefløjspartiet IA vinder Grønlands valg

Regeringspartiet Siumut går frem, men må se sig slået af IA ved valget til Inatsisartut, Grønlands parlament.

Venstrefløjspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) bliver det største parti ved valget i Grønland. Det skriver KNR. Enkelte resultater fra afstemningssteder er dog endnu ikke godkendt.

Omkring klokken 8.30 er resultaterne fra 68 af 72 afstemningssteder godkendt.

Og det står altså klart, at IA bliver det største parti ved valget til Inatsisartut, Grønlands parlament.

Det traditionelt største parti, det socialdemokratiske regeringsparti Siumut, går også frem i forhold til valget i 2018. Men Siumut må altså se sig slået af IA.

På forhånd står det ikke klart, hvem IA vil søge at danne regering med. Men Jensine Berthelsen, politisk redaktør for avisen Sermitsiaq, har tidligere peget på Naleraq som en mulighed.

Det skyldes, at IA klart afviser at give grønt lys til et stort mineprojekt nær byen Narsaq i Sydgrønland. Og på det spørgsmål er IA og Naleraq tættest på hinanden, lyder vurderingen.

Hvis IA lykkes med at danne regering, vil det være blot anden gang siden 1979, at Siumut ikke står i spidsen for Naalakkersiusut, Selvstyret. Det var også tilfældet fra 2009 til 2013, hvor IA ledede regeringen.

