Mai Mercado: Opbakning til Pernille Weiss er beskeden

De Konservatives forretningsudvalg er imod. Hovedbestyrelsen er imod. Og folketingsgruppen er imod, at Pernille Weiss skal kunne genopstille for partiet ved Europa-Parlamentsvalget næste år.

Alligevel vil De Konservatives lokale vælgerforening på Fanø have det til debat ved partiets landsråd i september, om den kontroversielle politiker skal stå øverst på stemmesedlen som spidskandidat næste år.

En beslutning, som vækker alt andet end begejstring i partitoppen.

- Det er jo deres ret at kunne gøre, for vi har et velfungerende medlemsdemokrati i Det Konservative Folkeparti, siger gruppeformand Mai Mercado.

- Men jeg hæfter mig også ved, at det er få, der vil stille Pernille op. Det er én lokalforening og nogle få andre. Jeg tror, at de er ni partimedlemmer i alt.

- Og vi er trods alt 14.000 partimedlemmer i Det Konservative Folkeparti, så de proportioner synes jeg også, at man skal have med, siger hun.

De Konservatives vælgerforening i Silkeborg bakkede i første omgang også op om muligheden for igen at indstille Pernille Weiss som spidskandidat. Men vælgerforeningen er siden kommet på andre tanker og har trukket støtten.

Pernille Weiss var De Konservatives spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet i 2019, hvor hun blev valgt ind.

Tidligere i år kom det frem, at en række forhenværende medarbejdere på Pernille Weiss' kontor i Bruxelles oplevede et ubehageligt arbejdsmiljø, og mange ansatte havde forladt kontoret.

- Når seks medarbejdere har været nødt til at sygemelde sig, og en syvende medarbejder også efterfølgende beretter om meget store udfordringer med arbejdsmiljøet, så er det over grænsen for, hvad vi kan stå på mål for, siger Mai Mercado.

- Hun (Pernille Weiss, red.) gør folk syge, der er tale om grov mobning og chikane. Det er langt over grænsen, det er ydmygelser.

- Jeg er selv medlem af forretningsudvalget og har læst de her beretninger, og de er meget voldsomme, siger hun.

De Konservative opfordrede tidligere i år Pernille Weiss til at trække sig fra Europa-Parlamentet, men det afviste hun.

Hun sagde dengang, at hun ikke kunne genkende beskrivelsen fra de tidligere medarbejdere.

På Fanø har den konservative vælgerforening påpeget, at den ikke har haft adgang til den interne undersøgelse, som De Konservative fik lavet med Pernille Weiss' tidligere medarbejdere.

Mai Mercado gør opmærksom på, at rapporten er blevet lavet under forudsætning af, at alle de tidligere medarbejdere kunne fortælle deres historie under fuld anonymitet.

- De er simpelthen bange for Pernille Weiss, de er bange for repressalier.

- Man kan derfor ikke bare offentliggøre disse beretninger, og jeg tror heller ikke, at det er i Pernilles interesse, at de bliver offentliggjort.

Spørgsmål: Hvorfor ikke?

- Når det er så voldsomme beretninger, tror jeg, at alle er tjent bedst med, at de forbliver anonyme, og at vi, der har læst dem, har kendskab til dem.

- Men jeg tror ikke, at nogen har en interesse i, at de fuldt og helt kommer frem. Hverken medarbejderne og faktisk heller ikke Pernille selv, siger Mai Mercado.

De Konservatives landsråd bliver afholdt 23. og 24. september i Herning.

