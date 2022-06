Mai Villadsen er beroliget over deltagelse i EU-missioner

Ja-partierne står efter afstemning ikke på spring for at deltage i EU-missioner. Og det er godt, siger EL.

Alle stemmerne var endnu ikke talt op, da Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, kunne konstatere, at hun var blevet beroliget ved tanken om at være en del af EU's forsvarssamarbejde.

Under en partilederdebat, der afholdes onsdag aften, forsikrer flere af partierne, at danske soldater ikke skal sendes ud på alle mulige EU-missioner.

Og det er godt nyt ifølge Mai Villadsen.

- Ja, på en eller anden måde gør jeg jo faktisk (bliver beroliget, red.).

- Fordi jeg hører jo en masse politikere stå og sige, at man ikke bare står som galopheste, der skal ud over banen og sende soldater afsted alle mulige steder, siger hun.

Mai Villadsen har som et af de tre partier, der har anbefalet et nej ved folkeafstemningen, særligt været bekymret for EU's missioner i Afrika.

Det er de missioner, som hun ikke har ønsket, at Danmark skal gå ind i. Samtidig er det størstedelen af de europæiske missioner, som foregår på det afrikanske kontinent.

Flere af de partier, som har anbefalet at afskaffe forbeholdet, har dog sagt, at det kun er et udvalg af missioner, som Danmark skal deltage i. Det kan for eksempel være på Balkan.

Mai Villadsen siger onsdag, at Enhedslisten i udgangspunktet vil stemme for, at Danmark deltager i en EU-mission i Bosnien.

Men hun tilføjer, at selv om partiernes melding beroliger hende, vil Enhedslisten stadig holde øje med, at partierne følger det, de siger.

- Jeg kan også love jer, at hvis I så ikke gør det i morgen - eller dagene, ugerne, årene efter - så skal vi nok råbe højt fra Enhedslistens side.

- Jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at I husker, at en tredjedel har stemt nej. Mange med en kæmpe bekymring for, hvor vores soldater skal hen, og hvad det gør for sikkerhed og fred i verden, siger hun.

Spørgsmålet er, hvordan det vil blive taget imod hos vælgerne. For i sin tale onsdag aften anerkendte Mai Villadsen, at mange af Enhedslistens vælgere faktisk har stemt "ja" til at afskaffe forbeholdet.

Enhedslisten er ikke det eneste parti, som udnævner sig selv til en såkaldt fredsvagthund. Det samme gør Frie Grønnes partileder, Sikandar Siddique, der ellers har stemt for at afskaffe forbeholdet.

Desuden vil Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, ligefrem bede Folketingets ledelse om, at der hvert år kommer en årlig debat og status i forhold til Danmarks militære engagement i EU.

/ritzau/