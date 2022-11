Mai Villadsen forsøger at overtale tvivlere til det sidste

Mai Villadsen bruger tirsdagen på gader og stræder for at fange de vælgere, som stadig er i tvivl.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, afgiver tirsdag eftermiddag sin stemme til folketingsvalget på Lergravsparkens Skole på Amager.

Hun ankommer alene til stemmeurnerne som rosinen i pølseenden af partilederne, der har afgivet stemme tirsdag.

- Jeg har nerverne uden på tøjet. Jeg er dog meget håbefuld.

- Jeg har snakket med tvivlerne i dag og fortalt dem om Enhedslistens politik. Vi har behov for et stærkt Enhedslisten, og derfor sætter jeg et stort kryds ved liste Ø, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Modsat de to tidligere politiske ordførere, Johanne Schmidt-Nielsen og Pernille Skipper, stiller hun op i Østjyllands Storkreds og ikke Københavns Storkreds, hvor Enhedslisten historisk høster mange stemmer.

Folketingsvalget i år er Mai Villadsen første som politisk ordfører for partiet. Den post blev hun valgt til i 2021 efter blot to år i Folketinget.

Under valgkampen er Enhedslisten gået en smule tilbage i meningsmålingerne. Partiet ligger dog ikke langt fra de 6,9 procent af stemmerne, som de fik ved valget i 2019.

Enhedslisten har fået kritik for ikke at være tydelig nok om dets modstand mod regeringens planer om at sende flygtninge til modtagecenter i Rwanda.

I en periode var der tvivl om partiets holdning, inden det blev slået fast, at partiet trækker støtten til en regering, der sætter flygtninge på et fly til Rwanda.

Enhedslisten har ikke været begejstret for statsminister Mette Frederiksen (S) ambition om en regering over midten. De ønsker i stedet en ren rød regering.

- Det vigtigste i dag er, at vi beholder noget indflydelse, og at vi sikrer os, at der kommer et rød-grønt flertal i dag, og at Mette Frederiksen ikke får succes med at lave en regering med højrefløjen, siger Mai Villadsen.

/ritzau/