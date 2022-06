Mai Villadsen: Mange af vores vælgere har stemt ja

Mai Villadsen siger, at hun ved, at mange af partiets vælgere stemte mod partiets anbefaling om at stemme nej.

Enhedslisten har anbefalet at beholde forsvarsforbeholdet, som ifølge valgstedsmålinger ser ud til at blive afskaffet.

Politisk ordfører Mai Villadsen tror dog alligevel, at mange af partiets vælgere har stemt for at afskaffe det på valgdagen onsdag.

- Jeg har meget, meget stor respekt for, at befolkningen ser ud til at ønske, at Danmark skal helt med i EU's forsvarssamarbejde

- Jeg ved, at mange af Enhedslistens vælgere faktisk har stemt "ja" i dag. Jeg vil gerne love jer alle sammen, som har stemt ja eller har stemt nej, at vi ikke vil sætte os over i hjørnet og surmule, siger hun i sin tale.

Enhedslisten er et af tre partier, som har anbefalet at stemme nej til at afskaffe Danmarks forbehold ved afstemningen onsdag.

Undervejs har Enhedslisten haft den vel nok mest turbulente valgkamp om forbeholdet, som blev sendt til afstemning på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Udadtil har krigen i Ukraine nemlig markeret et skel mellem de medlemmer af partiet, der ønsker at forlade EU, og dem, der ønsker, at Enhedslisten skal være med til at forme EU indefra.

Og det har skabt forvirring om, hvad der er Enhedslistens officielle politik.

Turbulensen kulminerede på Enhedslistens årsmøde i maj. Her var EU og Enhedslistens holdning til unionen det eneste på programmet, Det endte med, at forslagene fra dem, som vil forandre EU indefra, stod tilbage.

Konkret betyder det, at Enhedslisten ikke er blevet tilhængere af EU, men at de heller ikke længere er direkte modstandere.

Hvis det endelige resultat bliver, at Danmark afskaffer forbeholdet, får Enhedslisten en vigtig rolle, spår Villadsen.

- Der er nu måske mere end nogensinde brug for Enhedslisten, som altid vil tale for fred og imod endeløs oprustning og skadelige militære missioner.

- I dag var der også et stort mindretal i Danmark, som sagde nej. Langt flere end det, de tre nej-partier repræsenterer tilsammen. Det håber jeg virkelig, at de andre partier vil huske på, siger Villadsen.

Enhedslisten vil i udgangspunktet stemme for, at Danmark deltager i en EU-mission i Bosnien.

/ritzau/