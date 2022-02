Mai Villadsen undrer sig over transportministeren: Vi var præcise

Det undrer Enhedslisten, at transportminister Benny Engelbrecht (S) ikke mener, at opposition eller støttepartier har stillet præcise nok spørgsmål til, om der findes beregninger af CO2-udledninger i forbindelse med infrastrukturaftalen.

Transportministeren udtalte til DR-programmet Deadline, at der ikke var blevet stillet præcise spørgsmål til den type beregninger.

Det forløb kan Mai Villadsen ikke genkende. Hun er politisk ordfører for Enhedslisten.

- Ministerens udlægning undrer mig meget. Jeg har meget, meget svært ved at genkende, at vi ikke skulle have været præcise i vores spørgsmål.

- Jeg har lige fremlagt et spørgsmål fra vores transportordfører, hvor man meget tydeligt kan se, at vi beder om tal for, hvor meget CO2 hvert enkelt projekt udleder i anlægsfasen. Og det er jo sagens kerne, siger hun.

Hun mener ikke, at transportminister Benny Engelbrecht kunne være i tvivl om, hvad Enhedslisten bad om.

Den 8. juni 2021 stillede Rasmus Vestergaard Madsen (EL) et spørgsmål til folketingets transportudvalg.

Her blev Benny Engelbrecht bedt om at sende en oversigt over de forventede CO-udledninger for de enkelte projekter i aftalen om nye veje og baner i landet.

Hertil svarede ministeren, at de beregninger, der var blevet lavet, vedrører transportsektorens udledninger. Og at der ikke er medregnet CO2-udledninger fra opførsel og vedligeholdelse.

