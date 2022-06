Mai Villadsen: Vi skal gøre Mette F.'s frieri mod højre til skamme

Den smalle politiske aftale om sociale ydelser, som regeringen tirsdag indgik med Folketingets røde partier, viser tydeligt, at det gør en forskel, om flertallet er rødt eller blåt.

Det siger politisk ordfører for Enhedslisten, Mai Villadsen, som torsdag holder tale fra Hovedscenen på Folkemødet på Bornholm.

- Det her viser med al tydelighed, at for de fattigste børn i vores samfund gør det en forskel, om flertallet er rødt eller blåt. Om flertallet er ind over midten eller med Enhedslisten, siger hun.

- Alle der ønsker at kæmpe videre - sammen med os - imod børnefattigdom i Danmark bør ønske sig en stærk venstrefløj, som kan gøre Mette Frederiksens frierier til højrefløjen til skamme.

Mai Villadsen hentyder blandt andet til, at statsminister Mette Frederiksen (S) på grundlovsdag åbnede for at diskutere mulighed for en regeringen over den politiske midte.

Det er ikke en idé, som på noget tidspunkt her huet Enhedslisten.

Enhedslisten havde truet med at vælte regeringen, hvis der ikke kom en aftale, eller hvis den blev indgået med blå partier.

Aftalen har været længe undervejs, for allerede under regeringsdannelsen i 2019, blev det aftalt, at en ny regering skulle "bekæmpe børnefattigdom".

Det skulle afhjælpes af en ydelseskommission, som præsenterede sine anbefalinger for et år siden.

- Jeg kommer aldrig til at forstå, hvorfor man skal vride armen næsten helt om i nakken på det danske socialdemokrati, bare for at få dem til at lave små forbedringer for de fattigste i landet, siger Mai Villadsen.

Men selv om der kom en aftale - og en ren rød én af slagsen - måtte Enhedslistens indgå flere kompromiser.

Partiet ville blandt andet have fjernet 225-timers reglen og kontanthjælpsloftet.

225-timers reglen er der ikke pillet ved, og selv om kontanthjælpsloftet formelt er afskaffet, er det erstattet af en såkaldt "trappemodel":

- Politik slutter jo ikke i dag, og der kommer flere forhandlinger, siger Mai Villadsen efter talen.

- Og det vil være vigtigt for Enhedslisten at rejse, at vi får afskaffet 225-timers reglen, at vi får gjort medicin til kontanthjælpsmodtagere gratis fra dag ét og at man generelt gør op med det pres og sanktionsregime, der er i jobcentrene.

Allerede da aftalen blev præsenteret, lød det fra Mai Villadsen, at Enhedslisten var gået på kompromis.

Om det siger Mai Villadsen nu:

- Vi satte foden ned, men resultatet af ikke at lave en aftale ville være et folketingsvalg, hvor de blå risikerede at få magten. Det var det, vi sad og forhandlede om.

- Og jeg mente ikke, at vi kunne smide en aftale, der hjælper så mange, ud med badevandet. Så det var derfor, at vi endte der.

/ritzau/