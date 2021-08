Mai Villadsen vil ikke sætte udløbsdato på ydelsesaftale

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, har flere gange truet med at trække sin støtte til regeringen. Blandt andet hvis ikke den lever op til det såkaldte forståelsespapir mellem regeringen og dens støttepartier og løfter flere børn ud af fattigdom.

Men ved partiets sommergruppemøde tirsdag vil hun ikke sætte dato på, hvornår en aftale om ydelser senest kan være på plads, før truslen bliver ført ud i livet.

- Jeg kommer ikke til at stå og sætte en konkret deadline på, hvornår der skal leveres. Men regeringen har jo sagt, at forhandlingerne kommer til efteråret.

- Om forhandlingerne lander 1. januar eller 20. december er ikke det, det skal komme an på. Det kommer an på resultaterne, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det står i det såkaldte forståelsespapir mellem regeringen og dens støttepartier, at kontanthjælpsloftet skal fjernes.

Det er et af de redskaber, Mai Villadsen, vil bruge til at løfte flere ud af fattigdom.

- Jeg har meget svært ved at se, at der vil være et kontanthjælpsloft, når det her år er omme, siger hun.

Villadsen vil ikke sætte tal på, hvor mange børn, der skal løftes ud af fattigdom, før Enhedslisten er tilfreds.

- Jeg kan ikke sætte et måltal på, hvad vi mener, der skal opnås i forhandlingerne, før vi bliver tilfredse.

- Men det, som ydelseskommissionen har fremlagt - som vi må gå ud fra, er regeringens grundlag i forhandlingerne - synes vi slet, slet ikke er godt nok.

/ritzau/