Mail stoppede Støjbergs instruks allerede i marts

Inger Støjberg er dømt for at have brudt loven i en kortere periode, end anklagerne mente, at hun skulle dømmes for.

Det står klart i Rigsrettens dom, som er afsagt mandag. Støjberg er idømt 60 dages ubetinget fængsel for at have brudt ministeransvarlighedsloven.

Det var den 10. februar 2016, at Inger Støjberg som minister besluttede, at der skulle være en ordning, hvor par, hvoraf den ene var mindreårig, ikke kunne bo sammen på asylcentre. Ordningen var uden undtagelser.

Hun var tiltalt for at have fastholdt ordningen indtil senest 12. december 2016, hvor der kom nye retningslinjer. Men Rigsretten har kun fundet hende skyldig for perioden frem til 18. marts.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det skyldes, at den instruks, som Støjberg stod bag, blev ændret den 18. marts.

For den 18. marts sendte kontorchef i ministeriet Jesper Gori en mail til Udlændingestyrelsen, som ifølge dommen indebar en ændring af ordningen.

- Med mailen fremgik det nu, at indkvartering skulle ske på en sådan måde, at dette ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser eller dansk ret i øvrigt, står der i dommen.

Derfor må det fra den 18. marts have stået klart for Udlændingestyrelsen, at den ikke længere var undergivet en instruks om, at der skulle ske adskillelse i alle sager.

Det måtte have stået klart, at der skulle gøres undtagelse, hvis det var nødvendigt for at overholde Menneskerettighedskonventionens artikel otte, der handler om retten til respekt for familieliv.

Dermed finder Rigsretten, at den oprindelige instruks fra den 10. februar ikke kan danne grundlag for at pålægge Inger Støjberg strafansvar som minister for adskillelse af par efter den 18. marts 2016.

Anklagerne havde ellers rejst tiltale for, at hun skulle var ansvarlig for fastholdelse af ordningen frem til december, da det først var her, der var nærmere retningslinjer.

Men det mener Rigsretten ikke kan føre til et ministeransvar for perioden efter 18. marts.

Hun er dog ansvarlig for perioden på lidt over en måned frem til 18. marts. Og i den periode traf Udlændingestyrelsen beslutning om at adskille 18 asylsøgende gifte eller samlevende par, hvor den ene var en mindreårig på 15-17 år.

Ifølge Rigsretten besluttede Udlændingestyrelsen i nogle tilfælde at adskille par, hvorved der skete en krænkelse af deres ret til familieliv. For de par fortsatte krænkelsen også efter den 18. marts.

- Dette forhold har betydning for konsekvenserne for de berørte par, og vi finder, at det på denne måde kan indgå i strafudmålingen, står der i dommen.

Der var et flertal for at idømme Støjberg en ubetinget fængselsstraf, som altså skal afsones. Straffen er på 60 dage.

/ritzau/