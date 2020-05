Mails hævder Støjberg blev advaret om ulovlighed

Her er nogle af de mails, som kommissionen torsdag har offentliggjort:

Afsender: Udlændingestyrelsen (personen kendes ikke).

Modtager: Udlændingestyrelsen (mailen er altså intern).

Afsendt: 10. februar 2016.

- Der er meget stor risiko for brud på børnekonventionen, eksempelvis hvis vi hindrer en 15-årig i at bo sammen med en 24-årig ægtefælle, med hvem hun har et barn.

- Det oplyste Lykke (Sørensen, daværende afdelingschef i ministeriet, red.) på koncerndirektionsmødet på baggrund af vurdering fra Justitsministeriet, og Støjberg skulle have udbrudt, højlydt: Den risiko tager jeg gerne!

Afsender: Henrik Grunnet, direktør for Udlændingestyrelsen.

Modtager: Flere personer i styrelsen.

Afsendt: 10. februar 2016.

- Ja. Mødet jeg var til i ministeriet efterlod ingen tvivl om hendes indstilling til sagen – uanset Børnekonventionen, når parret har et fælles barn.

Afsender: Lykke Sørensen, afdelingschef i ministeriet.

Modtager: Merete Milo, chefkonsulent i ministeriet.

Afsendt: 19. februar 2016.

- Det kan vi ikke, fordi det er ministerens klare tilkendegivelse, at der ikke skal være undtagelser. Jesper (Gori, kontorchef i ministeriet, red.) og jeg har haft et længere forløb med ministeren om sagen.

Afsender: Tanja Franck, direktør i Udlændingestyrelsen.

Modtager: Christian Kettel Thomsen, departementschef i Statsministeriet.

Afsendt: 3. marts 2016.

- Vedlagt nyt udkast fra UIBM (ministeriet, red.). Tænker, at indholdet er fint. Men vi skal nok skrive noget igennem, da man ikke helt kan høre det komme ud af statsministerens mund.

- Men nok vigtigt, at han får at vide, at UIBM'n (ministeren, red.) har meldt hårdere ud, end juraen kan holde til.

Kilde: Instrukskommissionen.

/ritzau/