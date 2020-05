Mails: Støjberg blev advaret om ulovlighed

Flere e-mail som Instrukskommissionen har offentliggjort peger i retning af, at Inger Støjberg blev advaret om, at hendes instruks kunne være ulovlig i henhold til internationale konventioner.

Et eksempel er nedenstående, som ukendt person i Udlændingestyrelsen den 10. februar 2016 sendte til Udlændingestyrelsen.

- Der er meget stor risiko for brud på børnekonventionen, eksempelvis hvis vi hindrer en 15-årig i at bo sammen med en 24-årig ægtefælle, med hvem hun har et barn.

- Det oplyste Lykke (Sørensen, daværende afdelingschef i ministeriet, red.) på koncerndirektionsmødet på baggrund af vurdering fra Justitsministeriet, og Støjberg skulle have udbrudt, højlydt: Den risiko tager jeg gerne!

Kilde: Instrukskommissionen.

/ritzau/