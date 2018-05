Maj sætter rekord og er den mest solrige måned nogensinde

Maj-vejret sætter rekord og er nu den måned siden 1920, hvor der har været flest landsdækkende soltimer.

Vejret i maj har været godt. Faktisk har det været historisk godt.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har maj nemlig slået rekorden over flest landsdækkende soltimer i en måned siden 1920, hvor DMI begyndte at måle den slags.

I skrivende stund har der været 349 soltimer i Danmark i maj.

Netop maj plejer at tiltrække solens stråler. Nummer to og tre på listen over måneder med flest soltimer er således besat af maj i 2008 og maj i 1947. Her var der henholdsvis 347 og 330 soltimer.

I alt indtager maj fem ud af ti pladser på listen over de ti måneder med flest soltimer siden 1920.

/ritzau/