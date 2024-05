Maja Højgaard er formelt valgt som ny borgmester i Brøndby

38-årige Maja Højgaard er officielt valgt som Brøndbys nye socialdemokratiske borgmester.

Det er sket ved et kommunalbestyrelsesmøde onsdag aften, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I slutningen af april blev Maja Højgaard valgt af sine partifæller til at afløse Kent Magelund, som 1. juni går på pension efter otte år som borgmester.

Et flertal pegede altså i forvejen på Maja Højgaard, da Socialdemokratiet alene har 11 ud af 19 pladser.

Højgaard blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i Brøndby i 2021. Siden 2022 har hun været 1. viceborgmester samt formand for social- og sundhedsudvalget.

Hun bliver Brøndbys sjette borgmester. Og den første kvinde på posten.

- Jeg er både stolt og ydmyg over at blive valgt som borgmester for den by, jeg elsker. Det føles meget meningsfyldt, udtaler Maja Højgaard i pressemeddelelsen.

/ritzau/