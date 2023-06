Major om UFO-påstande: Jeg har brug for selv at se billeder

Der er behov for yderligere beviser for at kunne slå fast, at den amerikanske regering er i besiddelse af ikke-menneskeskabte fartøjer, som en whistleblower påstår.

Det mener Karsten Marrup, major og chef for Center for Luft og Rumoperationer ved Forsvarsakademiet.

- Jeg vil ikke afvise, at det han siger er sandt, siger Karsten Marrup.

- Men fordi historien er så vild, som den er, har jeg brug for at få et billede eller en optagelse, så vi kan se, at de ting, han siger eksisterer, rent faktisk eksisterer.

Det er den tidligere embedsmand i det amerikanske efterretningsvæsen David Grusch, der er kommet med påstanden over for mediet The Debrief.

Han var tidligere ansvarlig for analyse af uidentificerbare fænomener i en afdeling af det amerikanske forsvar.

David Grusch indrømmer, at han ikke selv har set de fremmedartede fartøjer. Han siger heller ikke, hvor de bliver opbevaret.

I stedet har Grusch fået objekterne beskrevet af en række kilder, der hævder at have set dem, oplyser han.

Ifølge David Grusch bliver beviser på fartøjernes eksistens ulovligt tilbageholdt for Kongressen.

Der er egentlig ikke noget nyt i det, som Grusch påstår, fortæller Karsten Marrup. Men denne gang kommer det fra en mere troværdig kilde.

- Det nye er, at det er en mand i den position, som udtaler sig under ed, som siger, at det passer, siger Karsten Marrup.

I sommeren 2021 udkom en rapport om UFO'er fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

I rapporten har forsvars- og efterretningsanalytikere undersøgt 144 rapporterede luftfænomener. Kun ét af dem fandt de en forklaring på.

David Grusch' påstande om, at den amerikanske regering er i besiddelse af fartøjer, som ikke er skabt af mennesker, kunne være en forklaring på nogle af de resterende observationer, mener Karsten Marrup.

- Ud fra vores forståelse af fysikkens love, virker selve historien om rumskibe urealistisk. Men det er jo så også ud fra en betragtning om, at vi ved alt. Og det er der heller ingen, der siger, at vi gør, siger han.

- Det er et ret vildt svar, men der er ingen andre plausible svar, som ikke er lige så vilde.

/ritzau/