Majsmarker lokker gæs til at overvintre

Landmændene er utilfredse med de store bestande af gæs. Men det er ikke mindst deres voksende antal majsmarker, der får gæssene til at aflyse flyveturen sydpå.

I flere år har danske landmænd klaget over de mange gæs, der æder afgrøderne på deres marker.

Men ny forskning peger på, at den ændrede landbrugsdrift selv er med til at lokke gæssene til at overvintre på dansk jord i stedet for at flyve sydpå til Holland og Belgien, som de hidtil har gjort.

Årsagen er, at en voksende del af det danske landbrugsareal tilsås med majs.

Tabte majskolber på de høstede stubmarker er guf med højt energiindhold for gæssene. Så hvor de før blot har brugt Danmark til at tanke op på vejen fra ynglepladserne i det høje nord mod sydligere himmelstrøg, bliver mange af dem nu hos os hele vinteren.