Makkerskabet Ellemann-Jensen og Støjberg

* 21. september 2019: Tidligere integrationsminister Inger Støjberg vælges på et ekstraordinært landsmøde til Venstres næstformand. Hun skal sammen med formand Jakob Ellemann-Jensen favne hele partiet, i by som på land.

* 14. december 2020: Instrukskommissionen fremsætter skarp kritik og tilsidesætter Inger Støjbergs forklaring om adskillelse i 2016 af unge asylpar, hvis den ene var mindreårig.

* 27. december 2020: Jakob Ellemann-Jensen siger til Jyllands-Posten, at Venstre er klar til at stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis Folketingets uvildige advokater finder basis for en sådan.

* 28. december 2020: Inger Støjberg erklærer sig på Facebook "helt uenig", selv om hun deltog i forretningsudvalgsmødet dagen før, hvor formanden orienterede.

* 29. december 2020: Støjberg forlader posten som partiets næstformand. Hun er blevet opfordret til at gå af Jakob Ellemann-Jensen, der ikke længere har tillid til hende.

* Primo 2021: Venstre skal vælge ny næstformand på et ekstraordinært landsmøde.

